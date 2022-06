Desenhista da Marvel e da DC, Tim Sale morre aos 66 anos

O desenhista norte-americano Tim Sale morreu, nesta quinta-feira (16), aos 66 anos. O artista estava internado em estado grave há alguns dias. Ainda não se sabe, contudo, a causa do óbito. A notícia foi confirmada no perfil oficial dele no Twitter.

"É com uma pesada tristeza que eu preciso anunciar que Tim Sale morreu hoje. Ele morreu com o amor da sua vida ao seu lado, e ama muito todos vocês. Por favor, compartilhem fotos e histórias sobre ele nesta publicação, pois queremos compartilhá-las com a comunidade", diz a publicação.

Carreira

Tim Sale estudou na Escola de Artes Visuais de Nova York. Ele ficou conhecido após a parceria com Loeb. A dupla assinou títulos como Batman: O Longo Dia das Bruxas, Batman: Vitória Sombria e Superman For All Seasons.

Ele também teve destaque em HQs produzidos para a Marvel e para a DC Comics. Dentre as obras, estão o Demolidor: Amarelo, Homem-Aranha: Azul e Hulk: Cinza.

Em 1998, o artista conquistou o Prêmio Eisner.

Homenagens

A indústria de quadrinhos lamentou a perda e prestou homenagem ao artista. Veja a repercussão:

A DC Comic disse: "Tim Sale foi um artista incrível, cuja visão sobre personagens icônicos tinha real profundidade humana, e seus designs de página inovadores mudaram a forma que uma inteira geração pensa sobre histórias em quadrinhos. Nossos sentimentos vão para a família de Tim e seus amigos. Sentiremos sua falta", publicou.

A Marvel destacou que "Tim Sale foi um artista lendário que criou obras de arte nos quadrinhos na e além da indústria".

"Na Marvel, sua série de cores se tornou um clássico deslumbrante e permanece apenas um lampejo de seu legado aclamado. Nós lamentamos sua perda hoje e nossos pensamentos estão com sua família e seus entes queridos", disse.

A Mondo também lamentou a perda. "Descanse em paz, lendário Tim Sale. Sua arte é uma constante inspiração e sua contribuição para os quadrinhos não pode ser exagerada", postou.

