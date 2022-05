Morre Mestre Bibi, artesão cearense responsável pela estátua de São Francisco das Chagas, em Canindé

Grande perda para a cultura cearense. Deoclécio Soares Diniz, conhecido como Mestre Bibi, faleceu aos 85 anos. Ele foi reconhecido Mestre da Cultura Popular Tradicional pelo Governo do Estado do Ceará em 2011.

O ofício desenvolvido pelo artista envolvia produção de esculturas sacras de gesso, barro, bronze, fibra, argila e madeira. Não à toa, muitas vezes era chamado de “Bibi Santeiro”. A vocação vinha desde criança.

Mestre Bibi nasceu em 26 de dezembro de 1936, e era presença frequente nos Encontros Mestres do Mundo. O artesão herdou do pai, Manoel Porfírio dos Santos, o ofício de “santeiro”. Era com a ajuda de buril, faca e formão que ele transformava troncos secos de timbaúba, cedro, cerejeira e umburana em imagens sacras.

O primeiro trabalho em caráter profissional foi assinado em 1956. Trata-se de um busto do General Sampaio, feito em cimento, para o 23º BC. Desde esse período, o trabalho do Mestre foi se tornando conhecido não apenas no Ceará mas, nacionalmente. Objetos feitos pelo artesão podem ser vistos em novelas como “Rei do Gado” e “Roque Santeiro”, e em episódios das séries Brava Gente e Carga Pesada, todas da Rede Globo.

Em nota, a Secretaria da Cultura do Ceará expressou condolências à família e aos amigos. No texto, a pasta destaca que as obras de Mestre Bibi podem ser conferidas em todas as igrejas de Canindé.

"Inclusive o monumento (que ele considera a obra maior) imagem de São Francisco das Chagas de Canindé, encravada no Alto do Moinho, bairro Palestina", sublinha. "A Secult se solidariza com a família, amigos e admiradores da obra e legado de Mestre Bibi. Luz e paz".