De origem portuguesa, sarrabulho é tradição com sabor sertanejo; veja onde comer em Fortaleza

O sarrabulho, assim como a panelada, a galinha caipira e a buchada, é uma iguaria tradicional da região Nordeste. O prato tem origem portuguesa, feito a partir de miúdos de carneiro ou bode e sangue coalhado, mas tem total ligação com o paladar sertanejo e é bastante consumido em mercados públicos e no Interior do Ceará.

No 26º episódio do podcast Que Nem Tu, a entrevistada Pabyle Flauzino discute sobre a inserção de comidas regionais na alimentação e afirmou que “o sarrabulho é mais antigo que a nutrição”. A publicação do vídeo no Instagram do Diário do Nordeste repercutiu com uma leva de comentários de leitores questionando "o que é o sarrabulho?".

A chef Marina Araújo, diretora do Mercado AlimentaCE, explica que a origem se deu devido ao impacto da peste negra, durante a Idade Média, quando a produção de alimentos era escassa e existia a cultura de aproveitamento de todas as partes dos insumos.

Marina Araújo diretora do Mercado AlimentaCE “Com cozimento lento, o sabor se destaca principalmente pelo uso de partes com sabor muito marcantes do animal, como fígado, coração e rim. Assim como muitos dos cozidos típicos do estado, o prato é finalizado com cheiro verde, a mistura de coentro com cebolinha, que dá o toque ainda mais cearense ao prato”.

Equipamento da Secult CE gerido pelo Instituto Mirante, o Mercado AlimentaCE é um espaço para experimentar, aprender e adquirir alimentos da gastronomia cearense. Um dos eixos é o de ser um polo de referência gastronômica no país e salvaguardar a gastronomia e cultura alimentar cearense, com sua diversidade e origem.

"Isso inclui as pesquisas, consultorias e imersões sobre a cultura gastronômica do nosso povo e a história que se conta a partir do que preparamos e do que comemos", pontua Marina.

Como fazer sarrabulho

A chef ensina ainda a receita do prato. “Corte o fígado, o coração e o rim bem pequenos, tempere com sal, coloral e pimenta do reino. Corte os temperos e reserve. Numa panela, refogue cebola, tomate, pimentão e alho”.

“Depois acrescente as carnes. Após uma leve fritura, cubra tudo com água, baixe o fogo e deixe cozinhando entre uma hora e uma hora e meia. Depois de 40 minutos, acrescente o sangue e aguarde o resto do cozimento. Finalize com cheiro verde”, orienta.

Legenda: Processo de preparo do sarrabulho pode levar mais de duas horas Foto: Kid Junior/SVM

Onde comer sarrabulho em Fortaleza

Rainha da Panelada

Numa casa com arquitetura que resgata os ares do interior do estado, a Rainha da Panelada mantém o legado de Dona Margarida que fundou o restaurante na década de 1990. Mesmo com o carro-chefe sendo a panelada, o local também faz sucesso por outras iguarias da culinária regional.

O sarrabulho é um dos itens do cardápio e é vendido como petisco, em prato para duas ou quatro pessoas com arroz, cuscuz ou pirão de acompanhamento. Os valores variam entre R$ 15 e R$ 70 e é servido de quarta-feira a domingo.

Serviço: Rua Castro Alves, 340 – Joaquim Távora. Funcionamento de terça-feira a domingo, das 8h às 15h. Mais informações: (85) 99737-2305 / @rainhadapanelada

Restaurante Cinco Estrelas

Localizado no Mercado São Sebastião, o Restaurante Cinco Estrelas serve sarrabulho aos fins de semana, além de trabalhar com delivery. O espaço funciona desde 1982 e é especialista em comida regional.

O valor do prato feito de sarrabulho, para comer no espaço físico, é R$ 21,90. A cozinha funciona sob o comando dos chefs Eleusina Rodrigues e Fabio Rodrigues.

Serviço: No Mercado São Sebastião (Rua Gen. Clarindo de Queiroz, 1745 - Centro). Funcionamento de terça-feira a sábado, das 6h às 14h, e domingo, das 6h às 12h. Mais informações: (85) 3086-9161 / @restaurantecincoestrelas

Restaurante Paladar

Há 35 anos servindo comida regional, o Restaurante Paladar traz o sarrabulho no menu acompanhado de arroz branco e cuscuz. Há opção para duas pessoas ou somente a porção da iguaria.

Para duas pessoas, o valor do prato é R$ 39,90, já somente a porção do sarrabulho custa R$ 27,90. Atualmente, o restaurante trabalha apenas com delivery ou retirada.

Serviço: Somente delivery. Funcionamento de terça a quinta-feira, das 11h às 23h, e de sexta-feira a domingo, das 11h às 23h59. Mais informações: (85) 8849-2656/ @restaurante.paladar.ce

Lá na Roça

Outra opção é o Restaurante Lá na Roça que oferece uma vasta diversidade de pratos da culinária regional em um self-service, incluindo o sarrabulho como opção. O preço do quilo na casa é R$ 79,90.

Localizado no centro do Eusébio, o espaço traz ainda toda uma ambientação interiorana do Ceará, como panelas de barro, animais e um alpendre aconchegante.

Serviço: Av. Eusébio de Queiroz, 4425 - Centro, Eusébio. Funcionamento de terça a sexta-feira, das 11h às 14h30, sábado e domingo, das 11h às 16h. Mais informações: (85) 99267-3731 / @lanarocaeusebio

Restaurante Zena

No Centro de Fortaleza, o Restaurante Zena funciona há 53 anos com especialidade em comida regional e um cardápio que varia conforme o dia da semana.

O sarrabulho é servido às sextas-feiras e custa R$ 30 o prato servido com arroz, macarrão, feijão, farofa e verdura.

Serviço: Rua Meton de Alencar, 549 – Centro. Funcionamento de segunda-feira a sábado, das 10h30 às 14h30. Mais informações: (85) 3226-3690 / @restaurante.zena

Casarão da Moqueca

Restaurante de comida regional localizado no bairro Papicu, o Casarão da Moqueca é tradicionalmente conhecido pela moqueca de arraia, mas o cardápio traz também sururu, panelada, feijoada e também o sarrabulho.

No local, onde também é possível degustar caranguejo, o prato é servido aos sábados e domingos, a partir de 10h.

Serviço: Rua André Dall'Olio – Papicu. Funcionamento de quinta-feira a domingo, das 10h às 17h. Mais informações: (85) 99972-5287