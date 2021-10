Conheça a yoga do riso e saiba os principais benefícios dessa prática

Falou em yoga e você já pensa logo numa prática mais silenciosa, de concentração física e mental, não é verdade? Acontece que existem inúmeras variações dessa disciplina e uma delas é até bem barulhenta, porque tem como mantra a risada.

Estamos falando da yoga do riso, que surgiu em 1995, na Índia, criada pelo médico Madan Kataria e sua esposa, Maduri Kataria, professora de yoga. Quem conta em detalhes a história é o Givaldo Tenório ou Givaldoriso, 59 anos, professor de arte, arteterapeuta e líder dessa prática com certificação reconhecida pelos fundadores.

“Inicialmente, eram apenas cinco pessoas numa praça em Mumbai criando o Primeiro Clube do Riso. Hoje está espalhado por mais de 115 países com milhares de praticantes em todo mundo”, relata.

Com a pandemia, os clubes se espalharam de forma remota, levando o riso quando não havia motivo externo para ele. E é bem aqui que está o conceito fundamental dessa variação, já que por meio dela você ri com o outro e não do outro.

Givaldoriso Líder de yoga do riso “O yoga do riso consiste em misturar a respiração do yoga com exercícios lúdicos para promover o riso exercitado. Começamos exercitando o riso e depois ele se transforma em real, trazendo todos os benefícios para nosso corpo”, define

Ainda segundo ele, embasado em estudos científicos do Dr. Kataria, “a grande descoberta foi perceber que o cérebro não identifica que o riso é exercitado e recebe os estímulos como se fosse”.

Principais benefícios

Logo, entre as vantagens desse exercício, Givaldo lista cinco imediatas:

Melhora da capacidade respiratória;

Mais criatividade e boa comunicação no trabalho;

Bom-humor na vida social, com maior resiliência diante dos problemas;

Desenvolvimento do riso incondicional e genuíno;

Fortalecimento dos órgãos internos do abdome, acompanhado de aspecto mais jovial!

Assim, no cenário de pandemia, de muitas perdas, dores, fobias e poucos motivos para rir, o yoga do riso, que é uma vertente da Risoterapia, se propõe a suprir uma necessidade fisiológica, independentemente de humor, comédia ou piada.

Como praticar

Ficou curioso? Então comece separando de 10 a 15 minutos do dia, para que você possa praticar um riso contínuo e diário, sozinho ou em grupo. Aliás, uma sessão coletiva costuma ter uma duração um pouco maior, de 40 a 60 minutos.

Entre os exercícios considerados tradicionais em qualquer parte do mundo em que haja um “Clube do Riso”, Givaldo destaca:

- ‘O Riso do telefone’: simular que está atendendo um telefone e rindo muito com a pessoa que te ligou;

- ‘Hahastê’: o riso que habita em mim saúda o riso que habita em você! Com as mãos postas cumprimenta os presentes soltando risadas e boas energias;

- ‘O Fio Mental’: passar para lá e para cá, pelos ouvidos, um fio imaginário e soltar risadas para limpar o campo mental.

“A nossa ideologia é ‘Rir pela Paz Mundial’, ‘Rir pelo Planeta Terra’”, complementa o líder de yoga do riso.

Contraindicações

Gilvado faz apenas alguns alertas para os interessados. Grávidas nos três primeiros e últimos meses, pessoas com cirurgia recente, pressão alta descontrolada, hérnia, hemorragia e incontinência urinária devem ter mais cuidado com os exercícios.

Givaldoriso Líder de yoga do riso “Na dúvida, consulte seu médico. Qualquer pessoa pode praticar, inclusive há trabalho com doentes terminais, idosos, mas adaptados para cada público”, observa.

Experiências gratuitas

Se você quiser ter alguma experiência antes de fechar um pacote de aulas, por exemplo, é possível participar de alguns flashes gratuitos realizados numa sala do Zoom, a partir de uma parceria entre praticantes da yoga do riso no Brasil e em Portugal.

O calendário do Clube do Riso On-line fica disponível virtualmente, mas também está sujeito a alterações. Confere lá, porque como disse Givaldo, “rir é de graça, está em você”.

Mais informações

Clube do Riso Online

Acesso pelo Zoom

ID: 713 452 4617

Senha: rircura

Consulte aqui todos os horários disponíveis.

