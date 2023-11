Compositor cearense Humberto Teixeira é tema de exposição no Museu da Imagem e do Som do Ceará

A abertura da exposição “Quando o sertão ganhou o mar - A obra de Humberto Teixeira” acontece neste sábado (18), às 18h, no Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS). Humberto é um compositor cearense, natural de Iguatu, que ficou conhecido nacionalmente por sua parceria com Luiz Gonzaga.

Além da abertura, no sábado, a partir de 19h, acontecerá um show do cantor Nonato Luiz, comemorativo aos seus 45 anos de carreira. Além de repertório próprio, o músico apresentará grandes clássicos de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. A programação é gratuita.

História, fotos, música e instrumentos

A mostra “Quando o sertão ganhou o mar - A obra de Humberto Teixeira” faz um passeio pela trajetória pessoal e profissional do músico. A exposição conduzirá os visitantes por diversos temas, passando pela história do Brasil e da música brasileira, as parcerias com Luiz Gonzaga e Lauro Maia, seu processo de composição, a vida no Rio de Janeiro, a atuação política e a luta pela valorização da música nacional. Além de itens do acervo pessoal do artista cearense, serão expostos registros de trabalhos inéditos, fotos e instrumentos musicais.

A curadoria da mostra é de Lu Basile. Já a expografia é assinada por André Scarlazzari. Uma instalação sonora na Praça do MIS chamada “Varei mais de vinte serras”, de Clau Aniz, completa a exposição.

Após a noite de abertura, a mostra “Quando o sertão ganhou o mar - A obra de Humberto Teixeira” ficará aberta à visitação no horário do funcionamento do museu.

SERVIÇO

Abertura da exposição “Quando o sertão ganhou o mar - A obra de Humberto Teixeira”

Data: 18 de novembro

Horário: 18h

Local: Museu da Imagem e do Som do Ceará (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

O show de Nonato Luiz acontece a partir de 19h

Programação gratuita