Com prêmios de até R$ 10 mil, concurso seleciona Rei e Rainha do Carnaval de Fortaleza

A Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) abriu as inscrições para o concurso mais animado do ano: a escolha da Corte Momina do Ciclo Carnavalesco 2024. Os vencedores da categoria Rei e Rainha serão premiados com o valor de R$ 10 mil cada, e a Princesa levará R$ 5 mil.

Inscrições seguem até o dia 12 de janeiro, em formato presencial, na sede do órgão (rua Padre Valdevino, 1040, Joaquim Távora). Os horários são de 8h30 às 12h e 13h às 16h30, de segunda a sexta-feira. Interessados e interessadas precisam ficar atentos aos seguintes requisitos, estipulados no regulamento do concurso:

Ter idade mínima de 18 anos completos até a data do evento;

Ser residente e domiciliado(a) na cidade de Fortaleza;

Ter disponibilidade para cumprir a agenda carnavalesca estabelecida pela Secultfor;

Não ser vinculado a nenhum órgão da administração direta ou indireta da Prefeitura de Fortaleza.

Além disso, é necessário, no momento da inscrição, ter em mãos a cópia do RG, comprovante de endereço atualizado pelo menos 90 dias, foto colorida, em traje característico de passista e de corpo inteiro (somente para as candidatas a Rainha), ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada e o termo de autorização de uso de imagem e som.

A seleção ocorrerá no dia 17 de janeiro, no Teatro Municipal São José. Segundo a Secultfor, o atraso do candidato (a) implicará na perca de pontos, e caso chegue a qualquer hora após o início da cerimônia, será desclassificado.

>>Confira o regulamento

Serviço

Inscrição para seleção da Corte Momina do Carnaval 2024

Data: Até 12 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30;

Local: setor de Protocolo da Secultfor (Rua Padre Valdevino, 1040 - Joaquim Távora).

Seleção

Data: 17 de janeiro, às 19h;

Local: Teatro Municipal São José (Rua Rufino de Alencar, 299 - Centro).