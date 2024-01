Mostra de Cinema de Tiradentes anuncia longas selecionados e temática da edição de 2024

Um dos principais eventos do audiovisual brasileiro, a Mostra de Cinema de Tiradentes anunciou os primeiros filmes que irão compor a programação da 27ª edição, que ocorre entre 19 e 27 de janeiro. Foram anunciados, até o momento, um total de 13 longas que compõem as principais mostras do formato no festival.

Neste ano, a Mostra será guiada pela temática “As Formas do Tempo” e, ainda, homenageará dois artistas mineiros: a atriz Bárbara Colen, de “No Coração do Mundo” e “Bacurau”, e o cineasta André Novais Oliveira, de “Ela Volta na Quinta” e “Temporada”.

Aurora

Na Mostra Aurora — a principal competitiva, voltada a diretores estreantes com até três longas na carreira —, foram anunciados para esta edição sete filmes. Deles, quatro vêm de São Paulo, um do Paraná, um da Bahia e um de Pernambuco.

Compõem a lista as produções “EROS” (PE), de Rachel Daisy Ellis; “Eu Também não Gozei” (SP), de Ana Carolina Marinho; “Maçãs no Escuro” (SP), de Tiago A. Neves; “Lista de Desejos para Superagüi” (PR), de Pedro Giongo; “Not Dead” (BA), de Isaac Donato; “O Tubérculo” (SP), de Lucas Camargo de Barros e Nicolas Thome Zetune; e “Sofia Foi” (SP), de Pedro Geraldo.

O júri oficial da Aurora, que concede o Troféu Barroco, tem a presença do poeta e artista cearense Uirá dos Reis. Além dele, o grupo é formado ainda pelo cineasta Affonso Uchôa, pela artista visual e escritora Aline Motta, pela crítica, curadora e pesquisadora Juliana Costa e pela professora Lia Bahia.

Olhos Livres

Já na Mostra Olhos Livres — que se abre para realizadores com mais longas e circulação em festivais, destacando arrojos estéticos e de linguagem —, foram seis os filmes selecionados, também com mais espaço para produções de São Paulo.

A lista da mostra é composta por “Terror Mandelão” (SP), de Felipe Larozza e GG Albuquerque; “A Câmara” (DF), de Cristiane Bernardes e Tiago de Aragão; “Foram os Sussurros que me Mataram” (PR), de Arhur Tuoto; “SOAP” (RJ/SP), de Tamar Guimarães; “Aquele que Viu o Abismo” (SP), de Gregorio Gananian e Negro Léo; e “Seu Cavalcanti” (PE), de Leonardo Lacca.

As obras são avaliadas pelo Júri Jovem, formado por cinco estudantes universitários do País. O filme vencedor recebe o Troféu Carlos Reichenbach, que homenageia o cineasta falecido em 2012.

Além das mostras Aurora e Olhos Livres, a Mostra de Tiradentes irá acolher filmes ligados à temática e às homenagens. Há, ainda, a Mostra Foco, voltada ao formato de curtas-metragens, além de outras seções que trazem obras no formato, como as mostras Panorama e Praça.

A seleção completa da 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes ainda será divulgada, mas estão previstos mais de 100 filmes na programação, que traz ainda oficinas, apresentações artísticas e seminário.

27ª Mostra de Cinema de Tiradentes

Quando: de 19 a 27 de janeiro

Mais informações: no site da Mostra e no Instagram da Universo Produção