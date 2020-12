Com filmes infantis gratuitos, Cine Miau segue com programação on-line até fevereiro de 2021

Para fomentar uma cena de audiovisual para crianças e democratizar o acesso ao cinema de qualidade, levando conteúdos inteligentes, criativos e diversos para quem não tem acesso, está sendo realizado, gratuitamente, desde o último dia 4 de dezembro, o Cine Miau. A mostra infantil segue até o dia 5 de fevereiro de 2021, com exibições de 17 filmes de curta-metragem do Brasil, da Alemanha, da Rússia, da Itália e da Finlândia. As obras estão disponíveis no canal da Invento Produções Culturais no YouTube.

O Cine Miau surgiu a partir das experiências com o audiovisual dentro da programação do Festival TIC, que vem sendo realizado no Ceará há 10 anos e é considerado um dos maiores eventos culturais para crianças do País. Durante a pandemia do novo coronavírus, as adaptações para a internet foram necessárias.

“Muitos artistas e projetos culturais inovaram e ofertaram conteúdos virtuais ao público, mas poucos atenderam as crianças. Foi percebendo isso que resolvermos ofertar uma programação virtual. E o melhor é que a nossa programação está sendo ofertada durante um período quando as artes são muito procuradas por famílias: as férias escolares. Esperamos ser uma boa opção para o uso do tempo livre de muitas crianças”, destaca o diretor executivo Osiel Gomes.

A seleção de curtas tem curadoria dele e da produtora e roteirista Vanessa Fort. Diversidade de conteúdo, linguagem e formato, a fim de ampliar o repertório cultural e imagético das crianças, guiou os curadores. “Buscamos revelar as diferentes formas de ser e habitar das infâncias brasileiras e de outros países. Atravessamos questões contemporâneas como questões étnica raciais, acessibilidade, sustentabilidade e relações intergeracionais. Tudo isso é abordado com muito leveza, beleza e humor”, explica Osiel.

Avaliação

Até agora, segundo ele, o público tem respondido bem à seleção. “O principal feedback positivo é por estarmos apresentando conteúdos que pais, mães, tios, avós e educadores nunca imaginaram existir. Por exemplo, filmes que tratam de comunidades quilombolas e indígenas para crianças; filmes com meninas negras protagonistas”, introduz.

“E em segundo lugar, um retorno recorrente é que os filmes conseguem chegar tanto a crianças como a adultos, o que proporciona uma experiência familiar e comunitário. Mas o feedback que mais nos orgulha é quando chegamos em comunidades que nunca tiveram uma programação cultural e toda a comunidade vem nos prestigiar e agradecer”, completa Osiel.

Neste sentido, além da programação on-line, estão previstas também atividades presenciais para 2021. De 10 de fevereiro a 13 de março o público de Fortaleza, Caucaia, Canindé, Santa Quitéria e Itapipoca, contará com exibições abertas e outras exclusivas para escolas, seguindo protocolos de biossegurança definidos no período pelo Governo do Estado e as autoridades locais.

“Esperamos conseguir realizar no retorno às aulas presenciais e sermos uma forma de acolher milhares de crianças que retornarão à sala de aula altamente fragilizadas e abaladas. Mas, tudo isso só será possível mediante às autorizações formais e respeitando todos os protocolos sanitários para tal”, conclui Osiel Gomes.

Serviço

Cine Miau. Programação on-line: 17 curtas-metragens disponíveis até o dia 5 de fevereiro de 2021 no canal da Invento Produções culturais no YouTube. (3048-6077)

