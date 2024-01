Circo Americano surpreende ao unir música, dança, teatro e manobras radicais em Fortaleza

Oitocentas toneladas de equipamentos, 40 carretas para transporte e 200 profissionais envolvidos, entre artistas, técnicos, diretores, profissionais de montagem e outros colaboradores. A estrutura colossal é do Circo Americano, em cartaz em Fortaleza neste mês de janeiro.

Veja também

O projeto – com origem na França, Estados Unidos e Brasil – destaca-se por ser um dos mais novos e modernos circos da atualidade, integrante de um grupo composto por outros cinco grandes circos em turnê pela América Latina.

Na capital cearense, a qualidade permanece. Música, dança, teatro, efeitos especiais e manobras radicais animam e tiram o fôlego do público, ávido por cada atração e número. "O que o faz ser tão especial é que as pessoas saem encantadas. Após o show, é muito emocionante ver o feedback de cada um, da criança ao vovô e à vovó", situa Bryan Stevanovich, diretor de marketing da atração.

Legenda: Por tudo acontecer ao vivo, os desafios são imensos; um cuidado que engloba tanto a preparação física de cada artista quanto a própria estrutura do circo Foto: Divulgação

Segundo ele, por tudo acontecer ao vivo, os desafios são imensos. Um cuidado que engloba tanto a preparação física de cada artista quanto a própria estrutura do circo. "Todo espetáculo que se inicia é um novo show. É como se a apresentação fosse pela primeira vez. Esse que é o encanto do circo para nós, que estamos por trás das cortinas: é muito mágico, poderoso".

Surpresas e encantamentos

A recomendação, assim, é que você vá preparado para boas surpresas e muito encantamento. Bryan cita como exemplo o impressionante número de um trapezista, a 15 metros de altura sem nenhuma proteção de rede, passando de um lado para o outro.

"As pessoas ficam com frio na barriga só de assistir", observa. "Estamos em turnê por toda a América Latina e estar no Brasil foi a melhor escolha. Público animado, feliz, divertido", festeja.

Legenda: "Todo espetáculo que se inicia é um novo show. É como se a apresentação fosse pela primeira vez" Foto: Divulgação

Dada a excelente recepção na primeira semana em Fortaleza, com todos os ingressos esgotados, é desejo do diretor de marketing manter Fortaleza no radar. O Circo Americano fica na Avenida Washington Soares, em frente ao Centro de Eventos do Ceará, e tem capacidade para 1900 pessoas por sessão.

"Nossa recomendação é somente esta: que vocês comprem os ingressos antecipadamente, com sério risco de não assistir ao espetáculo caso não consiga adquirir assim".

Serviço

Circo Americano

Avenida Washington Soares, em frente ao Centro de Eventos do Ceará. Sessões: de segunda a sexta, às 20h30; sábado, domingo e feriados, às 16h00, 18h00 e 20h30. Espetáculo com 2h de duração e 15 minutos de intervalo. Classificação indicativa: Livre. Ingressos disponíveis no site do Circo ou na bilheteria presencial sem taxa. Mais informações no perfil @circoamericanooficial ou no site. Ingressos: entre R$35 e R$150