Cineteatro São Luiz reabre nesta quinta (1°) com exibição de filmes clássicos

Quem passeia pela Praça do Ferreira vai ter mais um motivo para visitar o lugar nesta semana: o Cineteatro São Luiz reabre a partir de quinta-feira (1°) com a linguagem do cinema. A programação conta com 17 filmes em 25 sessões com entrada gratuita.

Para celebrar o retorno das atividades, o equipamento exibe os "Clássicos São Luiz", filmes que contemplam diversos gêneros e temáticas, desde o terror ao drama, passeando pela ficção científica, épico, aventura, comédia e filmes de caráter histórico.

Os "Clássicos do São Luiz" serão exibidos até 31 de julho. O encerramento da programação fica a cargo da "Maratona Indiana Jones", em homenagem aos 40 anos do primeiro lançamento da saga (1981). Os filmes a serem exibidos são: “Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida”, “Indiana Jones e o Templo da Perdição” e “Indiana Jones e a Última Cruzada”.

O Cineteatro São Luiz retoma as suas atividades após meses de portas fechadas por conta da pandemia. O equipamento cultural reabre após a liberação para o funcionamento de cinemas publicado em decreto do Governo do Estado.

Para manter a segurança do público, apenas 144 dos 666 assentos da plateia inferior do São Luiz serão disponibilizados durante as sessões. Com a retomada também não haverá bilheteria. Os interessados devem apresentar um documento com foto na entrada para ingressar no equipamento.

Confira a programação completa:

Amadeus

01/07, às 14h

Após tentar se suicidar, Salieri (F. Murray Abraham) confessa a um padre que foi o responsável pela morte de Mozart (Tom Hulce). Na confissão, Salieri conta como conheceu, conviveu e passou a odiar Mozart, que era um jovem irreverente mas compunha como se sua música tivesse sido abençoada por Deus.

Apocalypse Now: The Final Cut

02/07, às 14h

A história se passa durante a Guerra do Vietnã, quando um jovem capitão americano recebe como missão procurar e assassinar um coronel também americano, um desertor que se escondeu na selva e passou a comandar guerrilheiros no Camboja, onde é adorado como um semideus.

A Vida É Bela

03/07, às 13h30

Durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, o judeu Guido (Roberto Benigni) e seu filho Giosué são levados para um campo de concentração nazista. Todos os dias, ele tem que usar sua imaginação para fazer o menino acreditar que estão participando de uma grande brincadeira, com o intuito de protegê-lo do terror e da violência que os cercam.

A Missão

03/07, às 16h25

Mendoza (Robert De Niro) é um mercador de escravos que fica com crise de consciência por ter matado Felipe (Aidan Quinn), seu irmão, num duelo. O assassinato ocorreu após Carlotta (Cherie Lunghi), que tinha um relacionamento com Mendoza, se apaixonar por Felipe, fato que não foi aceito pelo mercador de escravos. Para tentar se penitenciar Mendoza se torna um padre e se une a Gabriel (Jeremy Irons), um jesuíta bem intencionado que luta para defender os índios, mas se depara com interesses econômicos.

Sin City - A Cidade do Pecado

08/07, às 16h15; 17/07, às 13h15

Sin City é uma cidade que seduz as pessoas. Marv (Mickey Rourke), um lutador de rua durão que sempre levou sua vida a seu modo. Após

levar para casa a bela Goldie (Jaime King), ela aparece morta em sua cama. Isto faz com que Marv decida percorrer a cidade em uma jornada pessoal, em busca de vingança.

Watchmen

09/07, às 16h15; 17/07, às 16h15

Em 1977 foi aprovada pelo congresso norte-americano a Lei Keene, que proibia as atividades de mascarados no combate ao crime. Isto fez com que vários super-heróis deixassem a carreira, como o Coruja (Patrick Wilson) e Espectral (Malin Akerman). Outros, como o Comediante (Jeffrey Dean Morgan) e o Dr. Manhattan (Billy Crudup), passaram a trabalhar para o governo. O assassinato de Edward Blake, o Comediante, leva seus amigos acreditarem que sua morte seja o indício da existência de um assassino de mascarados.

Quadrophenia

10/07, às 13h30; 16/07, às 16h25

Jimmy Cooper (Phil Daniels) detesta a vida que leva, especialmente seu emprego e os pais. Ele apenas se sente bem quando está ao lado dos amigos Dave (Mark Wingett), Spider (Gary Shail) e Chalky (Philip Davis), integrantes da gangue Mod. Eles têm como rivais a gangue Rockers,

contra quem defende sua identidade. Só que a rivalidade cada vez torna-se mais agressiva.

O Grande Lebowski

10/07, às 16h25; 16/07, às 13h30

Jeff Lebowski, mais conhecido como “o Cara”, gasta o seu tempo ouvindo Rock e jogando boliche. Mas sua vida vai mudar. Confundido com um milionário da Califórnia, ele se vê envolvido com bandidos da pesada, advogados atrapalhados, detetives, sequestradores e, como se não bastasse, com a polícia. Com sua vida ameaçada, Lebowski procura seu amigo Walter, um veterano do Vietnã que irá ajudá-lo com seus métodos pouco ortodoxos.

Doutor Jivago

15/07, às 14h

O filme conta sobre os anos que antecederam durante e após a Revolução Russa pela ótica de Yuri Zhivago (Omar Sharif), um médico e poeta. Yuri fica órfão ainda criança e vai para Moscou, onde é criado. Já adulto se casa com a aristocrática Tonya (Geraldine Chaplin), mas tem um envolvimento com Lara (Julie

Christie), uma enfermeira que se torna a grande paixão da sua vida.

O Leopardo

22/07, às 14h

Durante o período do "Risorgimento", o conturbado processo de unificação italiana, o príncipe Don Fabrizio Salina (Burt Lancaster) testemunha a decadência da nobreza e a ascensão da burguesia. Num cenário caótico de fortes contradições políticas, ele luta para manter seus valores.

A Profecia

23/07, às 13h30; 29/07, às 16h25

Um diplomata americano preocupado em não chocar a esposa, em virtude da morte do seu filho ao nascer, lhe oculta o fato e adota um recém-nascido de origem desconhecida. Mortes misteriosas começam a cercar a família do homem, que sem saber, pode estar criando o AntiCristo em pessoa.

O Exorcista

23/07, às 16h25; 29/07, às 13h30

Uma atriz vai gradativamente tomando consciência que a sua filha de doze anos está tendo um comportamento completamente assustador. Deste modo, ela pede ajuda a um padre. Ele chega a conclusão de que a garota está possuída pelo demônio. Ele

solicita então a ajuda de um segundo sacerdote, especialista em exorcismo, para tentar livrar a menina desta terrível possessão.

Uma Odisséia no Espaço

24/07, às 13h15; 30/07, às 16h15

Um misterioso monolito negro parece emitir sinais de outra civilização interferindo no nosso planeta desde a pré-história. Quatro milhões de anos depois, no século XXI, uma equipe de astronautas liderados pelo experiente David Bowman (Keir Dullea) e Frank Poole (Gary Lockwood) é enviada à Júpiter para investigar o enigmático monolito na nave Discovery, totalmente controlada pelo computador HAL 9000. Entretanto, no meio da viagem HAL entra em pane e tenta assumir o controle da nave, eliminando um a um os tripulantes.

Blade Runner - O Caçador de Andróides

24/07, às 16h30; 30/07, às 13h15

Uma grande corporação desenvolve um robô que é mais forte e ágil que o ser humano e se equiparando em inteligência. São conhecidos como replicantes e utilizados como escravos na colonização e exploração de outros planetas. Mas, quando um grupo dos robôs mais evoluídos provoca um motim, em uma colônia fora da Terra, este incidente faz os replicantes serem considerados ilegais na Terra, sob pena de morte. Policiais de um esquadrão de elite, conhecidos como Blade Runner, têm ordem de atirar para matar em

replicantes encontrados na Terra.

Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida

31/07, às 10h

O arqueólogo Indiana Jones (Harrison Ford) é contratado para encontrar a Arca da Aliança, que segundo as escrituras bíblicas conteria "Os Dez Mandamentos" que Deus revelou a Moisés no Monte Horeb. Mas como a lenda diz que o exército que a possuir será invencível, Indiana Jones terá um adversário de peso na busca pela arca perdida: o próprio Adolf Hitler.

Indiana Jones e o Templo da Perdição

31/07, às 13h30

O professor, arqueólogo e aventureiro Indiana Jones (Harrison Ford) tem uma nova missão: resgatar as pedras roubadas por um feiticeiro e libertar crianças escravizadas. Para tanto, enfrenta os poderes mágicos e o fanatismo de um culto que sacrifica seres humanos.

Indiana Jones e a ùltima Cruzada

31/07, às 16h25

O arqueólogo Indiana Jones (Harrisson Ford) tem acesso a um misterioso envelope que contém informações sobre a localização do lendário Santo Graal, o cálice que Jesus Cristo teria utilizado na Última Ceia. Quando seu pai, o professor Henry Jones (Sean Connery), é sequestrado pelos nazistas, o aventureiro

irá embarcar numa missão perigosa para salvá-lo e impedir que a relíquia sagrada caia em mãos erradas.

Serviço

Cineteatro São Luiz

De quinta-feiras aos sábados. Gratuito. (Rua Major Facundo, 500, Centro).