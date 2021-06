Confira os filmes que estão em cartaz em Fortaleza, na semana de reabertura dos cinemas

Com a publicação do último decreto, anunciado no dia 11 de junho pelo governador Camilo Santana, cinemas de quase todo o Ceará, com exceção da região do Cariri, estão com as atividades liberadas desde a última segunda-feira (14). Enquanto alguns equipamentos se preparam para reabrir as portas, como é o caso do Cinema Dragão que retorna somente no dia 1° de julho, outros já estão com as salas abertas. Pensando nisso, o Diário do Nordeste reuniu os filmes que estão em cartaz nos cinemas de Fortaleza. Confira:

Cruella

O filme revive a história de Cruella, uma das vilãs mais conhecidas da Disney. A grande vigarista da animação "101 Dálmatas", de 1961, é uma rica empresária da moda obcecada por transformar pele de dálmatas em casacos que se propõe a todo tipo de maldade para conseguir o que quer. O live action conta a origem do mal que vive na personagem: o abandono na infância, a genialidade e a tragédia que explica o ódio de Cruella por Dálmatas.

A produção não é o primeiro live action sobre Cruella. A primeira versão foi lançada em 1996, com Glenn Close no papel da vilã. Já no filme de 2021, quem vive a personagem é Emma Stone, ganhadora do Oscar de melhor atriz em 2017.

"Cruella" foi lançado na plataforma de streaming Disney + no dia 27 de junho, mas também já está nos cinemas. O live-action pode ser visto nas salas dos shoppings Iguatemi, Parangaba, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy.

Em Um Bairro de Nova York

O longa é uma adaptação de um musical da Broadway criado por Lin-Manuel Miranda. "Em Um Bairro de Nova York" narra a história de um proprietário de uma bodega em Nova York que decide se aposentar e se mudar para a República Dominicana após receber uma herança. Com direção de Jon Chu e Quiara Alegría Hudes, o filme estreou nos Estados Unidos no dia 11 de junho, enquanto no Brasil a estreia está marcada para o dia 17. O longa será exibido no Iguatemi.

Espiral - O Legado de Jogos Mortais

A saga de Jogos Mortais ganha mais um novo capítulo nesta quinta-feira (17) no Brasil. O longa, estrelado por Chris Rock e Samuel L. Jackson, chega aos cinemas brasileiros pouco mais de um mês depois de estrear nos Estados Unidos, no dia 14 de maio. Em Fortaleza, o filme será exibido no North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e Iguatemi.

O filme reúne todos os elementos que tornaram a franquia ser o sucesso entre os amantes do terror: personagens dúbios, suspense e cenas extremamente violentas. No longa, o personagem Zeke passa a receber mensagens estranhas de serial killer que está atacando policiais com métodos que se assemelham ao do serial killer Jigsaw, já morto. Durante o filme, o protagonista busca entender quem está por trás desses jogos mortais.

Godzilla vs Kong

Godzilla vs Kong une em um único filme dois titãs criados pelo cinema. De um lado, temos Godzilla, monstro fictício visto pela primeira vez em 1954 no filme Gojira. De outro, temos King Kong, um gorila gigante, que teve sua origem no clássico filme "King Kong" (1933). Na produção de 2021, Kong e seus protetores embarcam em uma aventura em busca para um lar para o gorila gigante, mas no meio do caminho eles precisam enfrentar um Godzilla enfurecido, que deixa rastros de destruição pela Terra.

O filme está entre os dez filmes mais vistos do Brasil e está no topo de sucesso da bilheteria nacional. O longa estreou no Brasil em março deste ano e ainda está em cartaz no Grand Shopping Messejana, RioMar Fortaleza, North Shopping Jóquei, RioMar Kennedy e Iguatemi.

Invocação do Mal 3: A origem do demônio

Ambientado em 1981, o filme aborda um caso real: a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega em sua defesa ter tido uma possessão demoníaca durante o crime. A própria família de Johnson, suspeito pelo crime, buscou na época ajuda do casal de exorcistas Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga).

Longe das telas desde 2016 com o lançamento de Invocação do Mal 2, a saga estava prevista para estrear em setembro de 2020, mas o filme só estreou no cinema em 2021.

O terceiro capítulo da franquia de terror foi lançado nos Estados Unidos em 4 de junho e já chegou ao Brasil. O filme já está disponível nos cinemas dos shoppings Parangaba, Iguatemi Fortaleza, Grand Shopping Messejana, North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy.

Mortal Kombat

O novo filme de Mortal Kombat, disponível na plataforma de streaming HBO Max que chega ao Brasil oficialmente em 29 de junho, traz é inspirado na franquia de jogos homônima, a qual também já foi fonte de inspiração para outro filme, lançado em 1995 com o mesmo nome. Mas na versão 2021, a história ganha novos personagens.

O longa traz como novo protagonista Cole Young, um lutador que tem como marca de nascença um dragão. Durante a trama, o personagem se envolve em uma disputa da humanidade pelo controle da Terra, intriga que envolve outros personagens já velhos conhecidos do público, como Liu Kang, Sub-Zero e Scorpion.

O filme, que já estreou nos cinemas norte-americanos, também está sendo exibido nas salas brasileiras. Em Fortaleza, o público pode conferir no Grand Shopping Messejana, RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, North Shopping Jóquei e Iguatemi.

Rogai por nós

O filme de terror, que estreou nos cinemas brasileiros em maio, conta a história de uma deficiente auditiva que após uma suposta visita da Virgem Maria passa a ser capaz de ouvir, falar e curar enfermos. Quando a notícia se espalha, uma jornalista interessada em acender novamente sua carreira procura a garota e passa a investigar o fenômeno. Quando acontecimentos sinistros começam a acontecer, a repórter se questiona se a visita foi realizada pela Virgem Maria ou por algo mais perigoso. O filme segue em cartaz no shopping Iguatemi.

Spirit: O Indomável

A animação revisita o longa "Spirit" (2002), uma das primeiras produções da DreamWorks Animation. Com direção de Elaine Bogan e Ennio Torresan Jr, o filme de 2021 foca na história de amizade entre Luck Prescott e o cavalo selvagem Spirit. De mudança da cidade grande para o interior, a menina conhece seu mais novo amigo, que precisa de ajuda para resgatar seu rebanho capturado por ladrões.

O cavalo indomável também possui uma série disponível na Netflix. A animação foi lançada no último dia 10 no Brasil. O filme já está sendo exibido nos cinemas do Grand Shopping Messejana, Iguatemi, North Shopping Jóquei, Rio Mar Fortaleza e RioMar Kennedy.

Veneza

O filme de Miguel Falabella estreia nesta quinta-feira (17) nas salas de cinema brasileiras. O filme será exibido pelo shopping Iguatemi. A produção, gravada em Veneza, traz a história de Gringa, uma dona de um bordel no interior do Brasil, que viaja para a cidade italiana junto com prostitutas do seu bordel em busca do seu grande amor, mesmo estando cega e doente.

Os dois se conheceram no final da década de 50, quando Gringa se prostituía em Buenos Aires, onde conheceu o italiano que conquistou seu coração. No elenco, estão as atrizes Dira Paes, Carol Castro, Danielle Winits e a artista espanhola Carmen Maura.