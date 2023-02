Cinemas de Fortaleza ofertam sessões a R$ 10; veja onde assistir

As principais redes de cinema ofertam preços promocionais para sessões de diversos filmes em todo o Brasil. Durante a Semana do Cinema, a campanha coletiva de desconto traze ingresso no valor de R$ 10.

A promoção é válida a partir da quinta-feira (9) e segue até terça-feira (14). A ação é organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) e vale para sessões nas salas tradicionais 2D e 3D, IMAX e Macro XE, exceto pré-estreias.

Kinoplex, Cinepólis, UCI, Centerplex são algumas das redes que participam da campanha coletiva. Há ainda combos de pipoca e refrigerante com descontos.

Cinemas no Ceará

A promoção também é válida para alguns cinemas do Ceará. Saiba quais:

IGUATEMI BOSQUE E SHOPPING PARANGABA

Cinema: UCI

Ingresso: R$ 10

Combo (pipoca média + dois refris de 500ml): R$ 30

RIOMAR FORTALEZA, RIOMAR KENNEDY E NORTH SHOPPING JÓQUEI

Cinema: Cinépolis

Ingresso: R$ 10

Combo (pipoca média + dois refris de 500ml): R$ 29,90

VIA SUL SHOPPING, GRAND SHOPPING MESSEJANA E NORTH SHOPPING MARACANAÚ

Cinema: Centerplex

Ingresso: R$ 10 (sessões 2D) e R$ 12 (sessões 3D)

SHOPPING DEL PASEO E SHOPPING EUSÉBIO

Cinema: Cine Cinemas

Ingresso: R$ 10

NORTH SHOPPING

Cinema: Kinoplex

Ingresso: R$ 10

Combo Mini (pipoca mini + refri de 500ml): R$ 15