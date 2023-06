Chef em casa: serviços de personal chef oferecem experiência gastronômica personalizada

Fazer uma refeição pode ir além de apenas uma necessidade básica, com menus personalizados e planejados. A Gastronomia pode se tornar uma grande experiência, seja com um chef finalizando os pratos da cozinha da sua casa ou um menu para degustar em ocasiões especiais.

Esse formato é a aposta de chefs especialistas em Fortaleza em uma tendência conhecida como personal chef. Como o próprio nome diz, é um chef que atua de forma personalizada, atendendo a pedidos de clientes para pequenos eventos ou então montando menus fixos para poucas pessoas.

A chef Karina Ximenes iniciou na Gastronomia em 2008, com um restaurante de self-service, mas só em 2015 resolveu seguir no ramo de personal chef para inovar nos menus. “Eu não gosto muito de rotinas, gosto de brincar com ingredientes, de mexer, de inovar em pratos. A essência é montar a festa do cliente conforme ele quer, de acordo com as restrições alimentares e desejos”.

Karina se especializou em finger foods, comidinhas tipo petiscos em porções individuais, e em realizar eventos para uma quantidade pequena de pessoas. Além disso, o cardápio de cada ocasião é planejado e idealizado junto do cliente, de forma única.

Porém, alguns pratos se tornaram bastante pedidos, como o camarão primavera, puxado no azeite com pimentões levemente picados, a calabresa caramelizada, o ensopadinho de caranguejo picante, e o novo lançamento, brigadeiro de gorgonzola.

“Se um cliente me pedir um cardápio pronto eu não tenho, porque monto de acordo com a necessidade e o evento. Por exemplo, montei uma mesa temática com tudo o que envolve a praia, pois o aniversariante é surfista”, detalha a chef.

Legenda: Chef Karina Ximenes faz menus personalizados para pequenos eventos Foto: Arquivo pessoal

Gastronomia no jardim

Em algumas datas comemorativas, como o Dia dos Namorados e Dia das Mães, Karina realiza um menu especial para o dia e serve no jardim da cozinha dela. A ideia, contudo, é que sejam poucas pessoas no espaço para manter a essência intimista.

Karina Ximenes personal chef “Procuro ter muito contato com o cliente, trabalho com um evento por dia. Vou pra todos os eventos, monto as mesas e assino o menu”.

Os serviços de Karina incluem também a realização de cursos. O próximo acontece dia 27 de junho com o tema “Receptivo Mesa Brunch: Como receber os amigos em casa”.

Por causa da personalização, o valor do serviço varia conforme as necessidades do cliente. “Vai depender dos ingredientes, do serviço, se é mesa fixa, finger foods, e a quantidade de pessoas. Levo toda a parte de louça, o personal chef trabalha exclusivamente com a comida e o serviço da comida".

Da publicidade para a cozinha

Em um caminho do acaso, mas natural, o chef Rodrigo Holanda começou na Gastronomia despretensiosamente, já que atuava como publicitário e cozinhava apenas por necessidade. “Meu pai sempre dizia que lugar de homem não era na cozinha, embora ele cozinhasse. Eu comecei a entrar na cozinha pra fazer comida pros meus filhos, esposa e amigos”.

A boa aceitação dos pratos de Rodrigo fez um amigo, dono de uma loja de vinhos, sugerir realizar um jantar harmonizado para 16 clientes. No início, o chef relutou, mas acabou topando e o que era para ser um projeto que aconteceria uma vez por mês, passou a ser realizado quase todo dia.

“Foi aí que me apaixonei. Ainda atuava com a publicidade, larguei e fui trabalhar com restaurante. Passei dois anos chefiando uma cozinha de um self-service, até que o dono fechou e perguntou se eu não queria o local. Eu queria explorar outras coisas dentro da Gastronomia e resolvi abrir meu restaurante com uma pegada de ser uma extensão da minha casa”, relata.

Durante o período em que esteve aberto, o Cibo Restaurante proporcionava uma experiência em que, até 16 pessoas, compartilhavam a mesma mesa e viam o chef com a mão na massa, já que a cozinha era aberta. Não existia um menu fixo, todos os dias Rodrigo preparava uma experiência diferente.

"Não sabiam o que iam comer nem beber, já que fazia pratos harmonizados com vinhos, espumantes, cerveja. Aquela ideia da experiencia que o meu amigo propôs eu levei pro Cibo, não fazia uma refeição normal. Porém, veio a pandemia e precisamos fechar”, conta.

Legenda: Pratos de Rodrigo Holanda são planejados e personalizados a depender do gosto do cliente Foto: Divulgação

Chef em casa

Com essa experiência, Rodrigo resolveu oferecer o serviço de personal chef, ou como ele chama também, home chef. Sob demanda do cliente, ele planeja, monta e prepara todo o cardápio personalizado para as ocasiões desejadas. “Procuro contemplar todo mundo no mesmo menu pra que a pessoa não se sinta excluída, adapto pratos com frutos do mar por exemplo”.

Além disso, todos os alimentos são preparados por Rodrigo, desde o patê às vieiras. O serviço inclui ainda que o chef finalize os pratos na casa do cliente, em que ele também auxilia na montagem da mesa, selecionando as louças e pensando no melhor espaço.

Rodrigo Holanda personal chef “Esse meu zelo na cozinha é porque tenho uma filosofia de que a pessoa passa a semana ralando, trabalhando, pra quando chega na hora de dividir esses momentos ser de qualquer jeito, eu acho um insulto e desrespeitoso. Eu cuido de quem vai comer, da forma como vai comer”.

Para as encomendas, Rodrigo pede entre 10 e 15 dias de antecedência para se planejar, pois precisa montar o menu, solicitar os insumos dos fornecedores, acionar a equipe de profissionais que trabalha com ele. Os valores vão, em média, de R$ 180 a R$ 230 por pessoa.

Menu degustação

Com forte influência dos pais que eram donos de um restaurante, Frederico Jayme decidiu seguir os passos da família e se tornar chef de cozinha. Aos 20 anos, ele decidiu estudar Gastronomia em Londres, onde fez curso técnico e graduação na área.

“Quando fui decidir minha profissão, eu estava muito à vontade de escolher qualquer área, e a gastronomia era onde eu me sentia mais confortável, foi algo natural pra mim. Queria trabalhar com a comida. Em Londres, trabalhei em restaurantes, com eventos e pude ver o que as pessoas esperam da gastronomia, que o personal chef precisa dar uma experiência mais personalizada em casa”.

Com a expertise, surgiu a ideia de levar o menu de restaurantes para a casa das pessoas, colocada em prática durante a pandemia. O chef oferece o serviço de menu degustação sob encomenda, a cada semana é lançado um cardápio com temática diferente, culinária italiana, francesa, entre outras.

O cardápio é servido em seis tempos, um amuse-bouche (aperitivo), três entradas, um prato principal e uma sobremesa. As refeições ficam disponíveis de quinta-feira a domingo e as reservas são abertas nas terças-feiras, podendo ser delivery ou retirada. Também oferecem o serviço de harmonização de vinhos, indicando qual que dá mais certo em cada prato.

Legenda: Serviço de Frederico Jayme leva kit com menu degustação de seis tempos para casa de clientes Foto: Reprodução/Camila Coutinho

Para ser uma experiência mais especial, Frederico grava vídeos a cada semana para explicar todos os pratos. O conteúdo pode ser acessado por um QR Code no kit que o cliente recebe. “Na pandemia, ninguém podia sair, então veio a ideia de a gente querer servir a experiância pra pessoa e tentar modernizar”, afirma.

Experiência presencial

Os menus fazem bastante sucesso em datas comemorativas como o Dia dos Namorados, conforme conta o chef. “É o dia em que mais vendemos, nossa produção fica seis vezes maior”. Com a repercussão do serviço, o chef resolveu apostar em um local físico para expandir a experiência.

O Amecari, anagrama de Iracema, tem previsão de inauguração para o segundo semestre em um formato de menu por temporada com atendimento entre 10 e 15 pessoas por dia, uma coisa mais intimista.

Frederico Jayme personal chef “Tudo cresceu de tal forma que até vamos fazer algumas formas presenciais. Vamos utilizar insumos locais com ideias de pratos mais contemporâneos e autorais. Vai ser tipo um restaurante modelo pra poder encontrar os nossos clientes que querem uma experiência presencial”.

No caso dos menus de seis tempos que já são vendidos pelo chef, o valor médio da experiência é de R$ 65 por pessoa.

Dieta com sabor

Iniciado na Gastronomia aos 17 anos, quando fazia bolos para aniversários de amigos e familiares, Lucas Meneses sempre gostou da área. Maratonava programas de culinária, adorava aprender novas receitas e observar a família cozinhar. Por medo de não ser promissor, fez um ano de faculdade de Administração, mas atestou que ali não era seu lugar.

Lucas Meneses chef "Realmente percebi que gastronomia era minha paixão e fiz gastronomia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Depois, comecei a trabalhar em restaurantes, eventos, buffets e fui pegando essa experiência, cada ponto de trabalho, eu pegava mais experiência".

O ramo de personal chef surgiu despretensiosamente para ele, porque "fui pegando encomenda e fui percebendo que eu poderia fazer mais tipos de serviços, quando percebi tava cozinhando para as pessoas que fazem dieta, que tinham uma vontade de ter melhores refeições, com sabor".

Legenda: Aposta de marmitas congeladas de comidas saudáveis rendeu para o chef Lucas Meneses Foto: Lucas Meneses

O serviço envolve o planejamento do cardápio dietético com o cliente, seja com uma prescrição de nutricionista ou a partir dos estudos que ele realiza sobre o assunto e o preparo das marmitas congeladas. "São pessoas que não têm tempo para cozinhar ou não sabem, mas querem comer de uma forma melhor sem ter que gastar com delivery".

Além disso, o chef realizava eventos com outros colegas nas casas de clientes, foi então que ele decidiu lançar o próprio serviço. "Comecei a divulgar esse serviço também no Instagram, aí as pessoas foram se interessando, foram gostando muito do meu trabalho e começaram a me contratar para eventos jantares, refeições da semana", destaca.

A média de valores depende bastante do que o cliente busca e dos serviços necessários, mas a diária do chef fica em torno de R$ 300 para eventos de até 20 pessoas. Os insumos ficam por conta do cliente a partir da lista de ingredientes repassada por Lucas.

Serviço

Karina Ximenes: @cozinhadaka

@cozinhadaka Rodrigo Holanda: @chefrodrigoholanda

@chefrodrigoholanda Frederico Jayme: @cheffredericojayme

@cheffredericojayme Lucas Meneses: @personalcheflucasmeneses