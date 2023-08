Cearense maquia paisagens, artistas e figuras religiosas no próprio corpo e faz sucesso na internet

Fazer do corpo uma tela em branco, pronta para ser pintada. David Bertassi, 27, leva a ideia a sério quando aperta o play e começa a gravar vídeos para as redes sociais. Primeiramente de cara limpa, o cearense natural do Crato pouco a pouco desliza pincéis e cores pelo rosto e, de fato, transforma a si mesmo em obra de arte. O resultado é impressionante.

Nossa Senhora Aparecida, Michael Jackson, zumbis, caveiras e até o complexo do Horto de Padre Cícero, com todo o movimento das romarias e do Mercado Central, ganham nova roupagem na pele do maquiador. Tanto trabalho encanta pela fartura de detalhes e pelo cuidado em cada projeto, angariando vários e vários admiradores.

A vontade de atuar no meio, contudo, nunca esteve nos planos de David. Foi um acontecimento. “Sempre gostei de artes e era muito bom em desenhos e pinturas. Quando descobri que poderia fazer maquiagem artística, foi por acaso. Usei como base o dom de fazer desenhos em papel para fazer em mim mesmo. No início foi bem desafiador, pois não sabia sobre nenhum tipo de material que era adequado para o trabalho. Usava o que tinha”.

Legenda: Aperfeiçoamento do trabalho de David aconteceu após meses de dedicação e, claro, conhecimento sobre o próprio corpo Foto: Arquivo pessoal

O aperfeiçoamento veio a reboque após meses de dedicação e, claro, conhecimento sobre o próprio corpo. As temáticas também foram se diferenciando. Se no começo, em 2017, eram maquiagens diversas, com o tempo o artista ingressou no meio gamer, fazendo pinturas de personagens e itens. Nesse movimento, o universo dos cosplays também se abriu.

Hoje, David faz caracterização de pessoas para se transformar em diferentes personalidades. Com foco em funkeiros, já se tornou Mc Guimê, Livinho, Kevin, Hariel, Paiva, Bean, entre outros. Igualmente faz produções de figuras religiosas e presta tributo a cidades de acordo com as culturas e pontos turísticos delas.

Da pesquisa à maquiagem

A rotina do cratense, como é de se imaginar, é bastante corrida. Embora com bastante prática, ele leva muito tempo entre a semente de cada projeto e o resultado. “Faço uma pesquisa antes, procuro conhecer bem o personagem, a pessoa ou o lugar que vou homenagear”, diz. Elaboração e preparação do material são outros requisitos importantes.

Apenas por fim vem a make, a edição do vídeo e a postagem, tudo feito pelo próprio David. Segundo ele, o tempo de trabalho varia de maquiagem para maquiagem. Quando é apenas no rosto, geralmente dura de 4 a 5 horas; por sua vez, quando envolve peitoral e rosto, chega a mais de sete. Miudezas, cores e acessórios pesam nessa balança.

“A mais demorada que fiz até hoje demorou 10 horas. Sobre os instrumentos, procuro sempre usar material de boa qualidade, tintas próprias para pele, ferramentas que possibilitem o melhor desempenho nos traços, lentes de contato, perucas, equipamentos de luz e várias outras coisas”. Não à toa, o crescente reconhecimento atribuído ao artista.

São 96,7 mil seguidores no Instagram e 4,5 milhões no TikTok. Este último, inclusive, é o que tem mais lhe dado retorno. No ano passado, David foi indicado no TikTok Awards na categoria Gamer com trabalhos envolvendo o jogo Free Fire e outros; e já recebeu dois troféus de vídeo mais curtido da plataforma.

Legenda: David foi indicado no TikTok Awards na categoria Gamer e já recebeu dois troféus de vídeo mais curtido da plataforma Foto: Arquivo pessoal

Placas do YouTube, convites para eventos, palestras e o Diploma de Mérito às Artes Plásticas da Câmara Municipal do Crato completam o panorama de conquistas. “Meus vídeos são muito virais, logo tenho muito reconhecimento fora do país. Fecho muita publicidade para marcas e empresas internacionais e no Brasil inteiro”.

Valorizar as raízes

David passou parte da infância morando na Serra do Quincuncá, distrito de Farias Brito, interior cearense. Após a conclusão do Ensino Fundamental, retornou à cidade natal para cursar o Ensino Médio e a faculdade. Ele fez Teatro na Universidade Regional do Cariri, mas não chegou a concluir porque continuou os estudos em São Paulo, onde reside.

Foi lá que se encontrou na internet e desenvolveu ainda mais o amor pela arte e a produção de conteúdo. Apesar disso, atualmente o maquiador está retornando ao Crato com o objetivo de morar novamente, resgatando as raízes e levando ainda mais o nome do Ceará para o mundo.

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

Legenda: “Desejo que meu trabalho seja mais conhecido aqui no Nordeste", torce David Bertassi Foto: Arquivo pessoal

“Deixei o emprego que tinha e foquei nas redes sociais. Graças a Deus, hoje é minha fonte de renda. Quero consolidar ainda mais minha carreira; abrir meu próprio negócio voltado para essa área de Maquiagem Artística na minha cidade; criar minha própria marca de maquiagem para pintura facial e corporal; e muito mais coisas que sonho em realizar”.

Entre os projetos frescos na mente, está o de homenagear praticamente todas as cidades do Nordeste, disseminando para o Brasil figuras religiosas, artistas locais, folclores e a cultura de cada município. Também quer manter as pinturas sobre jogos, uma vez que as crianças amam, e as caracterizações de artistas brasileiros e internacionais.

“Desejo que meu trabalho seja mais conhecido aqui no Nordeste. Que as pessoas saibam que tem um cratense levando o nome da cidade para fora, que valoriza a cultura e a própria terra. E que eu possa viajar mundo afora, conhecendo histórias e pessoas para, por meio da arte, prestar uma bela homenagem”.