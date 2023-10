Cearense cria espumante de caju: do pé em Aracoiaba para as mesas de restaurantes finos em São Paulo

O Ceará é o maior produtor de caju do País. A produção notável e a versatilidade do insumo resultam, também, em criatividade à mesa. O empresário Vicente Monteiro, 43, resolveu levar o pseudofruto do cajueiro a outro patamar. Para ele, já era hora de encarar o caju como um produto refinado, que se fizesse presente também em ocasiões sofisticadas, apesar de sua abundância na gastronomia do dia a dia. A partir da experiência que tinha com a produção de cervejas e dos estudos sobre o cauim, bebida indígena, criou a Cauina, bebida tipo espumante que tem como base o frescor do caju.

Vicente se inspirou na tradição ritualística dos povos originários e na cajuína de Rodolfo Teófilo e, a partir do método Champenoise, elaborou a bebida que traz a delicadeza do espumante, a valorização da cultura alimentar tradicional e um toque contemporâneo, “genuinamente cearense, mas sem recorrer a um regionalismo estereotipado”, ressalta.

Vicente Monteiro Criador do espumante de caju “Queria produzir uma bebida de terroir (de território) cearense, muito boa, muito bem apresentada. Que representasse o Ceará com beleza e que mostrasse que, usando a técnica correta, é possível transformar a fruta em uma bebida de alto valor sensorial”

Feita com insumos orgânicos, veganos e oriundos da agricultura familiar, a Cauina é uma bebida fermentada preparada com suco de caju clarificado, cajuína e leveduras. A ideia para o espumante surgiu de uma pesquisa realizada por Vicente no Laboratório de Criação da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco em 2019. O estudo inaugurou uma fase em sua trajetória como produtor de bebidas: após anos fazendo cervejas artesanais, decidiu que queria priorizar insumos da cultura alimentar cearense para criar uma nova bebida.

“Na época, eu buscava apresentar um produto com leveduras nativas da caatinga, que pudesse ser utilizado na produção de alimentos”, conta. A partir da pesquisa, Vicente criou receitas para demonstrar a nova técnica de fermentação. Fez alguns pães, uma cerveja e uma bebida que não se encaixava em nenhuma categoria – um protótipo do que seria a Cauina. “Produzi em dois, três dias, sem respeitar nenhuma técnica. Na festa de encerramento (do laboratório), coloquei a bebida para degustação e ela acabou em dez minutos. Fiquei sem entender”, brinca Vicente. “Daí, comecei a estudar a cajucultura”.

Entre as descobertas do pesquisador autodidata estava o fato de que o pedúnculo do caju é muito sensível e, por ser perecível e comum, costuma passar despercebido no mercado. “O caldo (do caju) não tem a mesma atenção que a castanha, mas ele tem uma história milenar. Fiquei super empolgado e comecei a estudar como eram feitas as bebidas originárias. Descobri, então, que os povos originários faziam uma bebida de caju (o cauim), como parte de um ritual, que era parte estruturante da sociabilidade desses povos”, conta.

Produto da agricultura familiar