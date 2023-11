Ceará Natal de Luz começa no dia 17 com Geraldo Azevedo e chegada do Papai Noel na Praça do Ferreira

Fortaleza recebe a 27ª edição do Ceará Natal de Luz a partir do dia 17 de novembro. A programação de abertura, marcada para às 17h, contará com as apresentações de Geraldo Azevedo e duo Leandro Cavalcante e Itauana Ciribelli, na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. O público ainda contará com um musical comandado pelo grupo teatral Blitz e a tão esperada chegada do Papai Noel.

O tradicional Coral de Luz também faz parte da programação de abertura e seguirá com apresentações diárias até o dia 23 de dezembro, sempre às 18 horas, diretamente das sacadas do Hotel Excelsior.

O evento, que é realizado pelo Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social e pela CDL de Fortaleza, tem como tema de 2023 "Gratidão". "O sentimento de gratidão é a forma mais genuína de espalhar bondade e gentileza, além de representar amor, respeito, compaixão e tolerância. Esse tema vem para complementar o desejo para que, neste Natal, todos possam estreitar laços, restaurar o sentido da vida e gerar paz e felicidades", define Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza.

Além do Coral da Luz, as crianças que estiverem na Praça do Ferreira poderão visitar, de 22 de novembro a 23 de dezembro, a Casa do Papai Noel. Com entrada gratuita, o local vai funcionar de segunda a sexta, das 9h às 12h, 14h às 17h30 e 18h30 às 19h30; aos sábados, das 9h às 12h, 14h às 15h; e aos domingos, das 18h30 às 19h15.

Árvore de Natal

Um dos principais símbolos da programação, as árvores de Natal ganharam temática visual do elemento vela em alusão às jangadas cearenses. As árvores da Praça do Ferreira e da Praça Portugal, ambas projetadas pela arquiteta Denise Braga, possuem estrutura metálica central de onde partem os cabos de aço, e são erguidas em diferentes alturas: 25 metros e 36 metros.

Outras duas árvores, cada uma de oito metros, ficarão na Praça Beira Rio, na orla da Barra do Ceará, e no Parque Rachel de Queiroz.

Na Praça Portugal, a programação cultural começa no dia 2 de dezembro e acontece, aos sábados e domingos, até o dia 23/12. Estão previstos apresentações de grupos de coral e de música instrumental, espetáculos teatrais e shows.

Luzes

Ao todo, 1,7 milhão de microlâmpadas de LED serão espalhadas em mais de 30 locais entre avenidas, ruas, prédios públicos e culturais, e entidades de classe. São locais como Praça Portugal, Praça Luíza Távora, avenida Beira Mar, Praça Cristo Redentor e rua Floriano Peixoto.

Para retratar o tema deste ano, segundo a CDL Fortaleza, raios de luzes estarão presentes em diversos elementos, simbolizando a "energia da gratidão".

Campanha pelo verde

A campanha que troca garrafas plásticas por plantas distribuirá 100 mil mudas neste edição. Entre as espécies disponíveis estão: caju, acerola, goiaba, palmeira, noni, sapoti, pitanga, ata, graviola, manga, açaí e ipê.

Para recebê-las, o interessado deve levar uma garrafa de 2 litros ou três garrafas de 500ml para o posto de trocas, localizado na Praça do Ferreira, de segunda a sábado, das 9h às 19h, e aos domingos, de 16h às 19h. A ação tem início a partir do dia 20 de novembro.