Ceará lança editais milionários de incentivo às artes e ao cinema em dezembro

O governador Camilo Santana (PT) anunciou com Fabiano Piúba, secretário de cultura do Ceará, o lançamento de dois editais culturais em dezembro — Incetivo às Artes e ao Cinema e Vídeo. A informação foi revelada durante uma live nas redes sociais, nesta terça-feira (23).

Atores, diretores e produtores culturais devem ficar atentos ao Diário Oficial do Estado (DOE). "O edital tá saindo no começo de dezembro, de incentivo às artes, de R$ 11 milhões. E o edital de cinema e vídeo de R$ 9,2 milhões", declarou Fabiano Piúba.

Fabiano Piúba Secretário da Cultura do Ceará As pessoas fiquem atentas. A Secretaria de Cultura vai estar lançando um bloco de editais que o Governo autorizou de incentivo às artes, cinema e vídeo, cultura e infância, bibliotecas comunitárias, museus comunitários, territórios periféricos, para projetos de periferias e coletivos, cultura viva

R$ 180 milhões em investimentos e novos equipamentos para cultura

Legenda: Governador realizou evento virtual para anunciar investimentos na cultura Foto: Divulgação/Governo do Ceará

Em evento virtual, em 11 de novembro, o governador Camilo Santana autorizou R$ 180 milhões de investimentos globais e entregas para a Cultura até o final de 2022.

O anúncio foi transmitido através das redes sociais e contou com as presenças do secretário da Cultura, Fabiano Piúba, das secretárias executivas da Secult, Mariana Teixeira e Luisa Cela, e do influenciador digital Léo Suricate.

Fortaleza inicia chamada pública para contratação de artistas para equipamentos culturais

A Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza abriu chamada pública, nesta terça-feira (23), o credenciamento de serviços de artistas e grupos de teatro, dança música, literatura, circo, entre outras atividades artísticas, para futura contratação.

Conforme documento de chamada pública, publicada no portal de compras do Município, serão selecionadas 39 iniciativas. Os valores de pagamento variam de R$ 1 mil a R$ 2,5 mil.

Os selecionados devem compor diferentes programação em equipamentos públicos de Fortaleza. As inscrições vão até o dia 7 de dezembro.