CCXP cancela participação da quadrinista Patricia Breccia por causa de postagem racista

A quadrinista Patricia Breccia, filha do renomado Alberto Breccia, teve a participação cancelada em painel no evento de quadrinhos e cinema CCXP 2023. O anúncio foi publicado nesta terça-feira (21) após a artista publicar um comentário racista no Facebook, no último domingo (19). As informações são da Folha de S.Paulo.

Depois de Javier Milei vencer as eleições presidenciais na Argentina, Patricia escreveu: "Olá a todos: um gorilaobeso e marrom, daqueles que abundam no Congourbano, acabou de me roubar o celular. Quero avisar meus contatos do WhatsApp que se receberem alguma mensagem minha agora, não sou eu. O WhatsApp estava aberto quando o primata marrom tirou de mim. Vocês percebem porque era urgente que Milei ganhasse?".

Patricia lançaria o novo quadrinho "O amante de Lady Frankenstein", pela Risco Editora, no Artist's Valley. Após o cancelamento, a quadrinista apagou a publicação das redes sociais.

Veja também

Comunicado de cancelamento

A CCXP detalhou que preza por um espaço acolhedor para todos, não tolerando qualquer tipo de discriminação, e tendo como "valor inegociável o respeito à diversidade e a promoção da igualdade, em todos os seus variados aspectos".

Organização CCXP 2023 "Com fundamento nos nossos valores e em comum acordo com a Editora Risco, decidimos por cancelar o convite anteriormente feito à Patrícia Breccia em função de suas declarações recentes, de forma que a referida artista não estará mais presente na CCXP 23".

A editora brasileira de Patricia também repudiou a atitude. "Reafirmamos nosso posicionamento enfático na Risco: repudiamos todo e qualquer tipo de racismo e preconceito. Agradecemos profundamente o apoio contínuo de vocês e reiteramos nosso compromisso com a inclusão e o respeito em nossa comunidade".