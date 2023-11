Nicole Kidman confirma terceira temporada da série ‘Big Little Lies’

A terceira temporada de "Big Little Lies", uma das séries mais aclamadas da HBO, vai acontecer, segundo informações divulgadas pela estrela e produtora executiva Nicole Kidman. A loira falou sobre o assunto, deixando os fãs ansiosos, durante entrevista realizada, na sexta-feira (17), na Flórida (EUA), em uma sessão de perguntas e respostas organizada pela LPGA durante o CME Group Tour Championship.

De acordo com o vídeo que ganhou as redes sociais, Kidman disse: “Eu adorei Big Little Lies”, quando perguntada sobre seus papéis favoritos. Em seguida, ela acrescentou: “Nós traremos uma terceira temporada para vocês, só para sua informação”.

Apesar das declarações da atriz, a HBO ainda não confirmou o regresso. Por isso, não existem informações acerca de uma possível data para iniciarem as gravações, número de episódios ou futuros desenvolvimentos na história.

O anúncio é surpreendente porque, no fim do ano passado, Zoë Kravitz, que também está na trama, disse achar que a 3ª temporada não aconteceria. Na época, a atriz havia frisado que seria impossível continuar sem o diretor Jean-Marc Vallée, que faleceu em 2021.

A série

O sucesso, criado por David E. Kelley, com base no romance de mesmo nome, atraiu muita atenção em sua estreia em 2017 por causa do elenco principal composto pelas estrelas Nicole Kidman, Reese Whiterspoon e Shailene Woodley (famosa pela saga distópica "Divergente"). A produção traz uma história envolvente, sobre um assassinato que abala a vida perfeita de três mães numa pacata cidade. A série conta com impressionantes 89% de aprovação no Rotten Tomatoes.

“Big Little Lies” foi indicada em 16 categorias dos prêmios Emmy, das quais venceu oito, incluindo o de Melhor Série Limitada. Nicole Kidman, Alexander Skarsgård e Laura Dern venceram como Melhor Atriz em Minissérie e, Melhores Ator e Atriz Coadjuvante em Série Limitada, respectivamente, no ano de 2017.