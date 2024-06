Casa Amarela abre inscrições para cursos de fotografia e audiovisual nas férias; confira detalhes

Quer aprender mais sobre fotografia de estúdio ou sobre captação de vídeo? São esses os temas dos Cursos de Férias de julho deste ano na Casa Amarela Eusélio Oliveira (CAEO), equipamento de formação audiovisual da Universidade Federal do Ceará.

As inscrições para os cursos “Fotografia de estúdio e técnicas de iluminação”, com Thiago Braga, e “Captação de vídeo com câmera digital”, com Jardel Gonçalves, seguem abertas até o próximo dia 19 de junho no site da Casa Amarela.

Cada curso terá duas turmas, sendo uma à tarde (14 horas às 16h30) e outra à noite (de 18h30 às 21 horas). Cada turma, por sua vez, oferecerá 20 vagas. Em formato intensivo, ambas as formações têm carga horária de 60 horas/aula e serão realizadas de 1º a 31º de julho, de segunda à quinta.

Para se inscrever, é necessário ter no mínimo 16 anos e efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição. No pix, o valor é de R$ 400. Para parcelar em até três vezes no cartão de crédito, o investimento é de R$ 450.