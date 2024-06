Artistas cearenses realizam show beneficente em apoio a artistas do Rio Grande do Sul; veja atrações

Um grupo de artistas de diferentes linguagens se reunirá em Fortaleza, neste fim de semana, para um evento cênico-musical com um propósito especial: ajudar os artistas gaúchos afetados pela tragédia climática no Rio Grande do Sul.

Com direção musical de Plínio Câmara e direção artística de Maria Vitória, o festival Rua dos Cataventos ocorre neste sábado (08) no Teatro Dragão do Mar, a partir das 19h, e contará com grandes nomes da arte do Estado.

Estão confirmadas as participações de Rodger Rogério, Moisés Loureiro, Mateus Fazeno Rock, Alysson Lemos, Nayra Costa, Luiza Nobel, Evan Teixeira, Júlia Kilme, Fauller, Wilemara Barros, Dandu Azevedo e Glauber Alves. Os ingressos estão à venda e custam entre R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira).

O evento, que visa arrecadar recursos para artistas que enfrentam as consequências das enchentes, traz no nome uma referência à importância da arte gaúcha: “Rua dos Cataventos” é o título de um poema do poeta Mário Quintana, um dos mais renomados da literatura brasileira.

Serviço

Show “Rua dos Cataventos”, em prol dos artistas do Rio Grande do Sul

Quando: Sábado, 8 de junho, às 19h

Onde: Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Ingressos: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia-entrada) / R$ 25 + 1kg de alimento não perecível (inteira social)

Classificação: Livre