Cartunista do Diário do Nordeste concorre em duas categorias do Salão Internacional de Humor

Thyagão, cartunista do Diário do Nordeste, foi um dos selecionados do 50º Salão Internacional de Humor de Piracicaba de 2023. O artista concorre em duas categorias, de charge e temática, com três criações.

A mostra contará com mais de 400 obras de profissionais de 47 países, entre cartuns, caricaturas, charges, quadrinhos, temática e esculturas. No total, foram realizadas 2.127 mil inscrições.

A abertura do espaço acontece neste domingo (27). As visitas, gratuitas, poderão ser feitas até o dia 29 de outubro, no Engenho Central, no município de Piracicaba, Interior de São Paulo.

O Salão Internacional de Humor de Piracicaba foi criado como um espaço de reflexão, revelação de talentos e uma grande vitrine para os profissionais do cartum, das charges e do humor brasileiro e mundial.

A premiação é de R$ 7,5 mil para os vencedores de cada categoria. Já o Grande Prêmio, que enaltece e premia o melhor trabalho da edição entre os já premiados nas categorias, é de R$ 15 mil.

Carreira

A paixão pela arte começou quando Thyagão ainda era criança e desenhava com o pai em uma folha de papel. A charge chegou um tempo depois, quando conheceu a revista de quadrinhos de humor Chiclete com Banana, de Angeli, produzida de forma bimestral e que circulou entre 1985 e 1990 e abordava o cotidiano de São Paulo em tempos de redemocratização.

Depois, descobriu os irmãos Caruso, Ique, Laerte, Glauco e toda turma do Pasquim, jornal satírico e debochado que usava charges e matérias inusitadas para protestar contra a ditadura, e Lila, inspiração para produções em jornais.

O sonho de ser chargista foi realizado em 2000, quando emplacou os primeiros desenhos no Diário do Nordeste, na Coluna E, escrita por Neno Cavalcante, do então Caderno 3. Antes, por dois anos, trabalhou no almoxarifado do jornal.

Atualmente, além de chargista do jornal, Thyagão desenvolve projetos para o Sistema Verdes Mares e espalha ilustração do cantor cearense Belchior pelas ruas de Fortaleza.

O fazer é sempre a melhor parte para Thyagão. Ele conta que a charge é opinativa e, por isso, é importante sempre estar atualizado e saber explorar cada assunto. “É uma opinião desenhada, sempre vão existir os que gostam e os que não gostam”, comenta.

Thyagão tem noção do alcance do trabalho que realiza. Para ele, a charge é efêmera, causando reflexão momentânea para quem visualiza na data de publicação.

"Por vivermos em uma sociedade imagética e com as redes sociais, acredito que a charge impacta muita gente todo dia. Uma coisa que acontece bastante, e me deixa muito feliz, é quando as charges do Diário do Nordeste são usadas em escolas para a discutir um determinado assunto. Ela já nasce com esse papel mesmo, de passageira. Ela gera uma reflexão rápida do que aconteceu naquele dia, naquela semana, até que cheguem novos acontecimentos", expõe.

Salão de Humor

O Salão Internacional de Humor de Piracicaba foi criado em 1974, em meio à ditadura militar, por grupos de artistas, jornalistas e intelectuais. Na primeira edição, contou com Millôr Fernandes, Ziraldo, Zélio, Jaguar, Fortuna e Ciça.

"O Salão de Humor é uma realização cultural que faz brilhar os olhos da classe artística, público e imprensa, tanto do Brasil como de tantos países de outros continentes, assíduos no evento. E o ano é emblemático para isso, justamente quando celebramos 50 anos de realização”, diz Junior Kadeshi, diretor do Centro Nacional de Humor Gráfico de Piracicaba (Cedhu).

Como forma de incentivar os novos talentos, o salão promove a 21ª edição do Salãozinho de Humor, com a participação de crianças entre sete e 14 anos, matriculadas nas escolas públicas ou particulares de todo o País. A abertura do salãozinho está marcada para a manhã deste sábado (26).