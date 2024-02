Carnaval na Domingos Olímpio 2024: veja quais os dias e horários do desfile de Maracatu

Tradição cultural que representa um cortejo real em homenagem aos reis africanos, o desfile de Maracatu é uma das atrações do Carnaval de Fortaleza, que acontece anualmente na avenida Domingos Olímpio. A programação tem início no sábado (10), e segue até o domingo (11).

Neste ano, passarão pela avenida Domingos Olímpio 14 agremiações, incluindo Corte Imperial, Rei Zumbi, Solar, Axé de Oxossi, Leão de Ouro, Nação Palmares, Az de Ouro, Vozes da África, Rei de Paus, entre outras. A programação é gratuita.

No sábado, o desfile terá início às 18h, com sete agremiações e dispersão com o Bloco Camaleões do Vila. Já no domingo, a programação terá início às 18h20, com desfile de mais sete grupos e dispersão com o Bloco Unidos da Cachorra.

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (10)

18h - Desfile dos Maracatus

Agremiações:

Maracatu Corte Imperial

Maracatu Nação Pici

Maracatu Rei Zumbi

Maracatu Solar

Maracatu Obalomi

Maracatu Axé de Oxossi

Maracatu Leão de Ouro

Dispersão: Bloco Camaleões do Vila

DOMINGO (11)

18h40 - Desfile dos Maracatus

Agremiações:

Maracatu Rei de Paus

Maracatu Az de Ouro

Maracatu Vozes da África

Maracatu Nação Fortaleza

Maracatu Nação Baobab

Maracatu Nação Iracema

Maracatu Nação Palmares

Dispersão: Bloco Unidos da Cachorra