Cantor Otto faz show gratuito neste sábado (3) na Praia de Iracema

O cantor Otto, ex-Mundo Livre S/A e Nação Zumbi, faz show gratuito neste sábado (3) na programação de encerramento do 5º Festival de Música da Juventude. A apresentação acontece a partir de 18h, no calçadão da Praia de Iracema, em frente ao Estoril.

Além do show do pernambucano, a programação com apresentações de seis projetos finalistas do Festival que disputam a grande final, são eles: Aborígenes Viajantes, Caroá JAM, OUTRAGALERA, Leves Passos, Quinteto de Metais da UFC e Yayá Vilas Boas.

Otto apresenta o mais novo trabalho, a turnê 'Canicule Sauvage', acompanhado de Guri Assis Brasil (guitarra), Junior Boca (Guitarra), Paulo Menotti Del Picchia (baixo) e Samuel Fraga Pereira (bateria), Malê (Percussão).

Esse é o sétimo disco da carreira do cantor e tem sonoridade baseada em cima de um trabalhado feito do próprio celular durante a quarentena. As músicas trazem ainda participações especiais de Tulipa Ruiz, Nina Miranda, Lavinia Alves, Ana Cañas e Lirinha.

Música e juventude

O Festival de Música de Juventude acontece desde setembro deste ano. Durante cinco finais de semana, o evento ocupou diversos espaços públicos da cidade com atividades de formação de músicos, como oficinas, tutorias e ensaios.

Além da tutoria de músicos profissionais, os finalistas contarão om atividades facilitadas pela equipe do Circo Voador (RJ), espaço de referência para a cultura nacional.

Vvoltado para todos os estilos, gêneros e formatos musicais, o Festival tem como principal objetivo o aprimoramento, o desenvolvimento e o incentivo aos jovens talentos da cultura musical cearense.

Há ainda uma premiação para os participantes. Os três primeiros colocados recebem troféus e R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 7 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro.

Todos os 30 projetos musicais que se apresentaram nas seletivas receberão, a título de ajuda de custo, o valor de R$ 1 mil por sua participação.

Serviço

Final do 5° Festival de Música da Juventude – Show de encerramento com OTTO

Sábado (3), a partir das 18h

No calçadão da Praia de Iracema, em frente ao Estoril

Gratuito e aberto ao público.