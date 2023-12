Brasil está fora da lista do Oscar 2024; veja indicados

O filme "Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho, ficou fora da lista das produções pré-selecionadas para dez categorias do Oscar 2024. Com isso, nenhum filme do Brasil irá representar na cerimônia do próximo ano.

No dia 12 de setembro, a Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais havia selecionado o filme pernambucano para representar o país na disputa. Inicialmente, Retratos Fantasmas disputou a vaga com outros 28 longas-metragens, inscritos e habilitados.

Conforme divulgado pela Academia, "Barbie" é o filme com mais indicações, incluindo melhor música original e melhor trilha sonora. A produção dirigida por Greta Gerwig está em cinco categorias.

Retratos Fantasmas estreou na Seleção Oficial do Festival de Cannes e foi selecionado para mais de 30 festivais internacionais. Com a repercussão, a distribuidora americana do filme de Mendonça contratou a Cinetic Marketing, empresa líder na temporada de premiações e campanhas para o Oscar dos últimos anos.

Em 2023, a Cinetic teve 18 vitórias para filmes que divulgou, incluindo a categoria de Melhor Filme Estrangeiro.

Mendonça é diretor de outros filmes de sucesso, como: O Som ao Redor (2013), Aquarius (2016) e Bacurau (2019).