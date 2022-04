Bloco afro mais antigo do país, Banda do Ilê Aiyê faz show no Cineteatro São Luiz

Bravura, revolução e "bonito de se ver", como enaltece a poesia de Caetano Veloso. Há 47 anos impulsionando a luta antirracista no Brasil e no mundo, o Ilê Aiyê faz show no Cineteatro São Luiz no próximo dia 29. É o bloco afro mais antigo do País. Não sem motivo, o continente africano é tema do primeiro segmento de músicas do espetáculo, com canções que homenageiam países como Angola, Guiné e Costa do Marfim.

Ao todo, o público conferirá quatro blocos musicais intercalados por grandes clássicos, a exemplo de “Pérola Negra”, “Negrume da Noite” e “O Mais Belo dos Belos”. A apresentação integra o projeto “Ilê Aiyê: Que Bloco é Esse?”, com preços populares e circulação por seis capitais brasileiras.

Legenda: O continente africano é tema do primeiro segmento de músicas do espetáculo, com canções que homenageiam países como Angola, Guiné e Costa do Marfim Foto: Gustavo Mende

Dos passos de dança ao compasso de surdos e repiques, passando pelo vibrante figurino em tons de branco, amarelo e vermelho, a apresentação é retumbante e inesquecível. O projeto, cabe destacar, foi selecionado pelo Petrobras Cultural por meio da chamada de música 2018. Durante a pandemia, foram promovidas Oficina de Percussão para Crianças e uma apresentação em Salvador, ambas transmitidas on-line.

Agora de volta ao forma presencial, toda a energia e potência da cultura afro-brasileira atravessam olhos, ouvidos e ancestralidades, em comunhão com nossos eus e os eus do mundo.

Festa e luta

Faz 21 anos desde que o Ilê Aiyê fez a última turnê pelo país. De lá para cá, o bloco segue com maior qualidade, vigor e desejo de chegar a mais plateias.

Além da homenagem à África, o show no Cineteatro São Luiz também dedicará um bloco musical às mulheres negras, com destaque para a performance da Deusa do Ébano; e à Mãe Hilda Jitolu – grande matriarca da entidade.

Já o último bloco da noite será destinado às grandes canções da história do Ilê Aiyê. A ideia é finalizar com uma grande celebração, conforme os organizadores.

Em cada cidade por onde a agremiação passará, está prevista ação de formação de plateia partir da interação dos músicos da banda com instituições convidadas que trabalhem com socialização e formação de jovens por meio da arte. Além de Fortaleza, a circulação passará por Recife, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Aracaju.



Serviço

Show “Ilê Aiyê: Que Bloco é Esse?”

Na próxima sexta-feira (29), às 20h, no Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro). Classificação: 14 anos. Ingressos: R$50 (inteira) e R$25 (meia) - Vale Cultura (ingressos limitados) | R$80 (inteira) e R$40 (meia) - Plateias Superior e Inferior. Vendas neste link.