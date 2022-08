Biografia do empresário cearense Edson Queiroz será lançada em 8 de setembro na Unifor

O cearense Edson Queiroz, fundador de um dos maiores grupos empresariais do Brasil, terá sua biografia lançada no dia 8 de setembro de 2022, às 19 horas, em solenidade no Auditório da Biblioteca Central da Universidade de Fortaleza, mantida pela Fundação Edson Queiroz.

Legenda: Biografia de Edson Queiroz será lançada em 8 de setembro na Universidade de Fortaleza Foto: Divulgação

A data marca também o aniversário de casamento de Edson e Yolanda Queiroz, oficializado em 1945. A apresentação da obra será feita pela escritora Socorro Acioli.

A obra foi escrita pelo biógrafo Lira Neto e conta a trajetória do empresário cearense que faleceu há 40 anos, vítima de um acidente aéreo. Seu legado, no entanto, ficou para a história: atualmente, o Grupo Edson Queiroz é referência nacional e está presente nos ramos de energia, alimentos e bebidas, eletrodomésticos, comunicação, agropecuária e incorporação imobiliária.

Filho de Genésio Queiroz e Cordélia Antunes Queiroz, Edson nasceu em 1925 e é reconhecido por ter sido um homem à frente de seu tempo, um visionário. Natural de Cascavel, no interior do Ceará, casou-se com Yolanda em 1945, com quem teve seis filhos: Airton, Paula, Renata, Edson Filho, Lenise e Myra Eliane.

O livro começa pela história de Genésio e Cordélia, que se mudaram de Cascavel para Fortaleza na busca de uma vida melhor para os filhos, contando em detalhes como foi a vida de Edson na infância, estudante, seu encontro com Yolanda e o início da vida de empresário.

O autor, que demorou cerca de um ano e meio no processo de pesquisa e escrita da biografia, perpassa as fases da vida de Edson em 16 capítulos. “Biografar Edson Queiroz, para mim, representou um reencontro com a história de minha terra e de minha gente. Ele era, essencialmente, um cearense. Nele, conviviam o arrojo e o senso de humor, a ousadia e a irreverência”, conta Lira.

Prosperidade para o Estado

Edson Queiroz trouxe prosperidade para o Ceará e para o Brasil quando, aos 26 anos, adquiriu uma distribuidora de gás de cozinha em Fortaleza. Em 1959, abriu uma rede de lojas de eletrodomésticos e inaugurou o primeiro terminal oceânico de gás do Nordeste.

Após 70 anos, a Nacional Gás tornou-se uma das maiores distribuidoras de gás do País. Nos anos seguintes, o empresário adquiriu a Rádio Verdes Mares AM, a Indaiá, fundou a Esmaltec e a Universidade de Fortaleza, a primeira instituição de ensino superior privada do Ceará.

O fundador do Grupo Edson Queiroz esteve à frente dos negócios até 1982. Devido à sua morte precoce, a empresa passou a ser gerida pela esposa, Yolanda Queiroz e posteriormente pelos filhos, Airton Queiroz e Edson Filho. As filhas continuaram prosperando os negócios da família e hoje já estão na terceira geração.

Autor

Lira Neto nasceu em Fortaleza, em 1963. Jornalista e escritor, ganhou o Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte em 2014 e o Prêmio Jabuti em quatro ocasiões: 2007, 2010, 2013 e 2014.

Publicou, entre outros, “Padre Cícero: Poder, fé e guerra no sertão” (2009), vencedor do Jabuti em 2010, a trilogia “Getúlio” (2012-14), cujo segundo volume foi premiado em 2014, “Uma história do samba: As origens” (2017) e “Castello: A marcha para a ditadura”, reeditado em 2019. Recentemente, publicou “Arrancados da Terra” (2021), pela Companhia das Letras, e “A vacina sem revolta” (2022), pela Bella Editora.

Serviço

Lançamento do livro “Edson Queiroz – Uma Biografia”

Autor: Lira Neto

Data: 08/09/2022

Horário: 19h

Local: Auditório da Biblioteca Central da Universidade de Fortaleza