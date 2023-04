Bailarina Wilemara Barros apresenta solo em comemoração aos 50 anos de carreira

Em comemoração à trajetória de 50 anos na dança, a bailarina e professora de balé clássico Wilemara Barros apresenta gratuitamente o solo autibiográfico Preta Rainha nos dias 27 e 28 deste mês, no Centro Cultural Bom Jardim e no Theatro José de Alencar, respectivamente.

O espetáculo conta a própria carreira da artista que comemora 59 anos de idade em abril. A partir de memórias afetivas, Wilemara resgata seu legado cultural e ancestral pela dança, canto, corpo, voz.

“Seguir na cena com quase 60 anos de idade e 50 de carreira é uma dádiva. Os anos me trouxeram maturidade artística e crescimento como ser humano. Atravessei o tempo e gerações tendo meu corpo como discurso político. O palco é um lugar sagrado, a dança é o ar que eu respiro. Sigo até o fim, com as dores e as delícias que a maturidade e a arte trazem”, afirma.

Em Preta Rainha, Wilemara é acompanhada com a do bailarino/músico/ator Jhon Morais. A artista propõe um mergulho em si mesma, resgatando a sua criança tantas vezes deslocada de tempo e lugar.

Wilemara Barros bailarina “Na maior parte da minha infância e adolescência não tive consciência das minhas raízes e é, a partir dessas vivências, que o trabalho Preta Rainha faz um mergulho na minha ancestralidade, onde volto ao passado para caminhar no presente. Revisito crenças, culturas e afirmo meu discurso antirracista, acreditando que o lugar de fala é meu, mas a ação é de todos”.

Pesquisa da ancestralidade

O solo Preta Rainha integra um projeto de pesquisa da artista sobre negritude, corpo e localização social. Em 'Onde Estão os Negros?', Wilemara questiona os lugares ocupados por esse grupo, bem como o preconceito, a hiper sexualização.

"Ocupam lugares acadêmicos, intelectuais ou empresariais? Estão em reconhecidos lugares de poder? A partir destas questões, percebi que minha própria existência nestes espaços é a materialização do contraponto, é enfrentamento. Ocupar estes lugares como uma artista e tratar destas questões em cena é de suma importância para mim”, destaca.

Este projeto é realizado pela Cia Dita com o apoio Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), por meio do edital XII Ceará de Incentivo às Artes.

Renome na dança

Iniciada no balé clássico aos 10 anos por incentivo da mãe, Maria Neide, Wilemara construiu uma carreira consolidada nacionalmente pelo seu talento e potência.

Ao longo dos 50 anos de trajetória, ministrou aulas para renomadas companhias de dança, como a de Deborah Colker, e também foi professora residente dos cursos do Colégio de Dança do Ceará e Curso Técnico em Dança do Ceará.

Apesar disso, as questões com o corpo durante a adolescência a fizeram se esquivar de dançar qualquer peça que remetesse à estética do balé. Contudo, a partir do encontro com o coreógrafo Fauller, Wilemara tem se desafiado.

Com sapatilhas de ponta e estruturas coreográficas que exigem a técnica do balé clássico, surgem espetáculos como 'Óbvio', 'Mulata' e 'A Morte do Cisne'.

Serviço

Solo Preta Rainha

Dia 27 de abril, às 19h, no Centro Cultural Bom Jardim (Rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)

Dia 28 de abril, às 19h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito. Distribuição de ingressos 1h antes.