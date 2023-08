Aracy Balabanian se apresentou no Theatro José de Alencar com diferentes peças; relembre passagens

A atriz Aracy Balabanian, falecida na quarta-feira (10), foi um nome presente com espetáculos teatrais no Ceará. Em pesquisa no Centro de Documentação do Sistema Verdes Mares (Cedoc SVM), encontramos algumas apresentações realizadas no Theatro José de Alencar, em Fortaleza.

Em maio de 1991, a atriz esteve na capital cearense com a peça "E Eu?", assinada por Mônica Lazar e Sylvia Frota.

Legenda: Matéria publicada no jornal Diário do Nordeste em 1991 Foto: Cedoc SVM

A obra discutia o universo feminino por meio de situações cotidianas vividas pela personagem Zé, uma mulher como tantas outras, com lembranças, reflexões e uma grande carga de emoções. Aracy vivia uma dona de casa no espetáculo.

A atriz Aracy Balabanian morreu, aos 83 anos, no dia 7 de agosto. A artista, que havia sido diagnosticada com câncer no pulmão no fim do ano passado, estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Peça 'Fulaninha e Dona Coisa'

Legenda: Matéria sobre a peça "Fulaninha e Dona Coisa" publicada em janeiro de 1994 no Diário do Nordeste Foto: Cedoc SVM

Em janeiro de 1994, Aracy veio mais uma vez ao Ceará. Em Fortaleza, ela dividiu palco com Louise Cardoso e Paulo César Grande. Juntos, eles se apresentaram com o espetáculo "Fulaninha e Dona Coisa".

O texto de Noemi Marinho, que arrebatou o prêmio da Associação Paulista dos Críticos Teatrais, contou com direção de Marcos Nanini e estreou em 13 de novembro de 1990, no Rio de Janeiro.

A peça narrava o cotidiano de duas mulheres: uma patroa, a Dona Coisa, vivida por Aracy Balabanian, e uma doméstica, a Fulaninha, interpretada pela atriz Louise Cardoso.

Amizade cearense

Legenda: Aracy ao lado dos amigos de elenco de 'Sai de Baixo' Foto: Eduardo França/Globo

É difícil não lembrar da amizade de Aracy com o cearense Tom Cavalcante. Por anos, eles atuaram juntos no humorístico "Sai de Baixo" na TV Globo.

Juntos, eles protagonizaram cenas hilárias na televisão. Como Ribamar, Tom tirava Aracy da personagem Cassandra. Por diversas vezes, ela saia do papel com crises de risos das piadas do cearense.

No Instagram, Tom chegou a comentar a partida da amiga de palco.

"Eu particularmente que tinha um apreço, um amor muito grande por sua pessoa, Aracy. Você sai de cena, a morte sempre indesejável te leva, mas vem a compreensão de que agora você está sob a luz. Quando acordar desse sono profundo vai estar rodeado de anjos de luz que estarão se manifestando e te encaminhando para vida eterna. Em um lugar onde não tem dor e nem lágrimas. Por tudo que você fez e presenteou pra nós, você estará num lugar muito especial", comentou Tom Cavalcante.