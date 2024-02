2ª noite do desfile dos Maracatus embala o Carnaval 2024 na Domingos Olímpio

A avenida Domingos Olímpio recebeu a segunda noite do desfile dos Maracatus, tradição cultural que marca o Carnaval de Fortaleza. Neste domingo (11), mais sete agremiações se apresentam nos cortejos que homenageiam os reis africanos. A programação é gratuita encerrando à meia-noite, com a dispersão do “Bloco Unidos da Cachorra”.

O ‘Rei de Paus’, considerado o Maracatu mais antigo em atividade ininterrupta do Ceará, foi o primeiro a desfilar na segunda noite. A agremiação comemora 70 anos de história em 2024 na avenida e o desfile que marca essa celebração tem como tema ‘Chico Rei’, personagem lendário da história oral de Minas Gerais.

Legenda: Maracatu ‘Rei de Paus’ traz como tema Chico Rei Foto: Thiago Gadelha

Neste domingo, ainda se apresentam na avenida as agremiações ‘Az de Ouro’, ‘Vozes da África’, ‘Nação Fortaleza’, ‘Nação Baobab’, ‘Nação Iracema’ e ‘Nação Palmares’.

Veja também

Já no sábado (10), outros sete grupos ficaram responsáveis por realizar os primeiros cortejos. Foram eles: ‘Corte Imperial’, ‘Nação Pici’, ‘Rei Zumbi’, ‘Solar’, ‘Obalomi’, ‘Axé de Oxossi’ e ‘Leão de Ouro’. A dispersão ficou por conta do “Bloco Camaleões do Vila”.