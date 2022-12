110 anos de Luiz Gonzaga: cearense reúne cartas e causos inéditos em box multimídia

Forte, bonito e corado. É assim que Luiz Gonzaga (1912-1989) chega aos 110 anos de idade, nesta terça-feira (13). Quem compartilha a opinião é Paulo Vanderley – há mais de três décadas um assíduo admirador e estudioso do Rei do Baião. “É o artista brasileiro que mais consegue permanecer tão vivo no imaginário e na rotina das pessoas”, diz o devoto.

Não é exagero. Muito além do período de festa junina, o legado de Gonzagão se estende por todo o ano em cada casa, festa e playlist. Herança também visual: basta a imagem de uma sanfona e de um chapéu de couro para a figura do mestre se materializar. Há 33 anos ele nos deixou apenas fisicamente. Ainda está aqui.

Tão presente que, para celebrar a efeméride de aniversário, um box especial deve chegar às mãos, ouvidos e coração do público. “Luiz Gonzaga - 110 anos do Nascimento” reúne quase 500 páginas com fotos, artigos, entrevistas e causos do mais esmerado filho de Exu (PE). A grande novidade está na narrativa: é o próprio Gonzaga quem conta a trajetória.

Assim, em primeira pessoa, atravessa sonhos, pelejas, conquistas e toda sorte de versos. “Desde a época do centenário, existe a ideia de lançar um livro em homenagem a ele; mas, ao longo desse período, estive envolvido em vários projetos, e só conseguimos agora”, divide Paulo. O esforço se converteu em beleza. Junto à simplicidade do Rei, o box é puro encanto.

Assinado por Vladimir Barros de Souza, o trabalho gráfico, por exemplo, mergulha na estética do mestre Espedito Seleiro para dialogar com Gonzagão. Além disso, pôsteres colecionáveis, carteira com retratos em 3x4 do homenageado, capas de todos os LPs lançados por ele em tamanho original, e contratos de shows completam a experiência imersiva em torno de Gonzaga. “É de encher os olhos e afagar o coração. Muito emocionante”.

Interessados podem adquirir por meio deste site. Haverá também extensa programação de lançamento, englobando todo o Nordeste – a começar por Exu, terra natal do Rei, e indo até Nova Olinda. Em Fortaleza, tudo acontece em janeiro de 2023.

Multimídia

A grandiosa empreitada também é multimídia. Existe a possibilidade de o leitor ouvir o mestre falar o que está presente nas páginas do livro – feito um grande podcast. QRs Codes espalhados pela obra fazem essa ponte entre palavra dita e palavra escrita.

As referências para construção do box bebem de iniciativas semelhantes já lançadas, como a caixa dos Beatles, de Elvis Presley e de Paul McCartney. “Mas a gente tinha uma premissa: entregar mais do que esses caras entregaram. E conseguimos, uma vez que nosso projeto dialoga com essa plataforma multimídia”.

Legenda: Paulo Vanderley e o box: esmerado trabalho sobre o Rei do Baião Foto: Divulgação

Como é de se imaginar, o trabalho para orquestrar todo esse volume de feitos foi grande. Em números, é possível mensurar: 117 convidados para o podcast; mais de 200 horas de reunião com o designer responsável pela obra; mais de 35 consultas literárias com Bené Fonteles, organizador de “Rei e o Baião”; e mais de 180 mil impressões para o livro. O peso do box é um episódio à parte: aproximadamente quatro quilos.

Além do já mencionado Bené Fonteles, outra participação especial foi de Dominique Dreyfus, biógrafa de Gonzagão. Ela mesmo entrevistou Luiz; logo, possuía mais de 30 horas de áudio com ele, conteúdo inédito. Tornou-se consultora do projeto junto a Bené. “Ela também nos cedeu esse material em áudio para compor o box, montando a narrativa dele contando a própria história. Privilégio gigante”, celebra Paulo.

Cantor do povo

Outro componente inédito são as cartas, adquiridas por Vanderley por meio de uma pessoa que comprou uma casa de Gonzagão. A família guardava as missivas há mais de 30 anos. “Foi apenas no processo final do livro que elas chegaram até mim. Ainda não consegui explorá-las todas para agora, mas virão outras coisas baseadas nesse material”.

Legenda: Quase 500 páginas com fotos, artigos, entrevistas e causos integram o projeto Foto: Divulgação

Questionado sobre, diante da vastidão cultural deixada por Luiz, o que é mais importante considerar na passagem dele por este mundo, o estudioso não titubeia: “Ele foi o cantor do seu povo, colocando o Nordeste no mapa do Brasil. Mostrou pra esse mundão que existe uma região muito rica, próspera, de gente que olha no olho, que ama e que faz”.

Que também continua a alimentar a História. Não à toa, um dos detalhes mais sublimes do box é a oportunidade de os leitores pesquisarem informações dentro do próprio livro. Em muitos momentos, reportagens margeiam a fala de Gonzaga, ampliando as conexões. “Foi de propósito. Luiz Gonzaga é assunto que não se esgota”.



Serviço

Box “Luiz Gonzaga - 110 anos do Nascimento”

Disponível para compra neste link

Confira a programação completa de lançamento do box

10/12 - Exu (PE)

12/12 - Bodocó (PE)

13/12 - Pela manhã, doação de livros para alunos de Exu e parabéns ao homenageado

13/12 - Crato (CE)

14/12 - Iguatu (CE)

15/12 - Ação social em Dom Quintino (CE)

16/12 - Juazeiro do Norte (CE)

18/12 - Nova Olinda, na festa dos 30 anos da Fundação Casa Grande

Janeiro de 2023 - Lançamento em Fortaleza

