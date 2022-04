Vasto projeto audiovisual celebra os 110 anos de Luiz Gonzaga

Quando falamos em cidadãos nordestinos, muitos nomes de pessoas ilustres surgem na mente. Se recortarmos mais esse grupo e focarmos especialmente na música, um dos primeiros nomes a serem lembrados é o cantor e compositor Luiz Gonzaga. O Rei do Baião encantou multidões por décadas, e seu legado sempre será eterno.

No fim deste ano o Mestre Lua vai completar cento e dez anos de nascimento, para celebrar a data um grande projeto já começou a ser lançado em sua homenagem. Um livro ganhará edição no dia 13 de Dezembro em Exu. A obra é multimídia e trás um riquíssimo material audiovisual com entrevistas de Luiz Gonzaga, sua discografia e reportagens em que o pernambucano participou.

Tudo isso surgiu da mente do brilhante do pesquisador Paulo Wanderley, fã do artista desde a infância, quando morou em Exu e assistiu o ídolo almoçar na sua casa. Os laços com o Rei do Baião só se expandiram e mesmo com seu falecimento em 1989, aquela criança de nove anos registrou com a filmadora do pai o funeral de Gonzaga.

A partir daquele momento, o estudioso passou a se debruçar sobre a vida do pernambucano. Na última quarta-feira, ele lançou a primeira parte desse grande projeto com uma série de Podcasts com bate-papos de amigos, discípulos e admiradores do Mestre Lua. Ao todo, serão mais de cinquenta capítulos publicados semanalmente pelas plataformas digitais.

Legenda: Luiz Gonzaga e Dominguinhos em show Foto: Reprodução/Arquivo Paulo Wanderley

O livro é ousado e a ideia sensacional, um resgate precioso de fatos ainda desconhecidos sobre Gonzaga. Uma das melhores sacadas é utilizar gravações antigas para contar toda a história. Em síntese, o desejo é que o público sinta tudo sendo relatado pelo próprio homenageado postumamente.

LEGADO ETERNO

A influência do “Seu Luiz” na vida de Paulo Vanderley começou muito cedo e desde então vem norteando a vida do pesquisador que também trabalha com finanças. “A rotina é bem corrida, trabalho em um banco, e quando chego em casa foco no livro. Durmo pouco, mas a dedicação vale a pena”, afirmou o autor em conversa.

É importante frisar que o projeto já havia sido pensado na época do centenário do Rei do Baião, mas no período Paulo estava mergulhado em outras homenagens como o desfile da escola de Samba Unidos da Tijuca, campeã do carnaval carioca em 2012 que tinha como enredo: “O dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o Rei Luiz do Sertão”, além do filme “Gonzaga, de Pai para Filho”.

Agora, já em ritmo de comemoração, o podcast “Luiz Gonzaga - 110 de Nascimento” vai oferecer todas as quartas-feiras depoimentos de colegas e fãs sobre o artista. Dentre os presentes estão Lenine, Waldonys, Chambinho do Acordeon, Raimundo Fagner, Espedito Seleiro e muitos outros ícones da cultura popular.

Ainda sobre o material que será disponibilizado em dezembro, Paulo Wanderley afirma: “chamamos de livro, mas é uma vasta pesquisa que reúne fotos, áudios, entrevistas e a discografia do “Seu Luis”. É um “matulão” de informações e o público deve gostar. Tem um formato bem dinâmico”.

Quem desejar acompanhar a formação da obra é só entrar no site www.luizluagonzaga.com.br , relançado em dezembro de 2021 e que conta com vasto arquivo do pernambucano. Fica agora a ansiedade de obter o livro e assistir a Websérie desse mergulho profundo na vida de Luiz Gonzaga que, de alguma forma, resgata a nossa essência nordestina.