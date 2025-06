Suspeita de envenenar adolescente com bolo de pote agiu por ciúmes, diz Polícia

A suspeita de envenenar Ana Luiza de Oliveira Neves, que morreu aos 17 anos após comer um bolo de pote, em São Paulo, diz estar arrependida do crime. Em depoimento à Polícia Civil, ela também confessou que foi motivada por ciúmes.

Segundo a confissão, a jovem planejou o crime porque a vítima teria "roubado namorados" dela. As autoridades atestam que ela agiu sozinha e que não tinha a intenção de matar Ana Luiza, apenas gerar um "desconforto". As informações são da Folha de S. Paulo.

O delegado do caso, Vitor Santos de Jesus, considera as investigações do caso concluídas. Ele ainda ponderou que a suspeita apresentava "problemas de autoestima e algum desequilíbrio mental". As duas eram de escolas diferentes.

Conforme apurado pela TV Globo, a menina irá cumprir uma internação provisória de 45 dias na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa).

Suspeita dormiu na casa de Ana Luiza no dia do crime

O pai da adolescente vítima, Silvio Ferreira Neves, revelou que a suspeita e a filha dormiram juntas no dia em que Ana ingeriu o bolo, no último sábado (31). Na madrugada de domingo (1º), a vítima passou mal e foi encaminhada ao hospital com sinais de diarreia e vômito.

"Essa menina foi dormir lá em casa, acompanhou o caso todo. Viu [Ana Luiza] passando mal, viu a hora que a levei no hospital e, no outro dia, também viu minha menina caindo no banheiro e não demonstrou nenhuma reação... Depois da minha filha estando morta, ela ainda me cumprimentou e abraçou", contou Silvio, em coletiva nessa terça-feira.

Mais cedo, no velório da adolescente, Silvio fez um desabafo emocionado à imprensa: "É muito difícil para mim... Perdi o amor da minha vida. Minha filha fez 17 anos na semana passada e não tem nem palavras para dizer o que eu estou sentindo", lamentou.

Ana Luiza não foi a primeira vítima

As investigações da Polícia Civil descobriram outro alvo do bolo de pote envenenado. Há alguns meses, outra colega da suspeita recebeu o alimento da mesma maneira que Ana, por meio de uma entrega por aplicativo. Ela ingeriu o conteúdo, passou mal, mas conseguiu se recuperar.