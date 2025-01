Arsênio é encontrado em marido e filho de suspeita de envenenar bolo em Torres

Exames laboratoriais confirmaram a presença do veneno arsênio na urina do marido e do filho de Deise Moura dos Anjos. A mulher segue como a principal suspeita de matar três familiares, com o bolo envenenado, na véspera do Natal, em 2024.

O resultado da perícia reforça as suspeitas de que Deise está envolvida em uma série de crimes por meio do envenenamento. O sogro dela, Paulo dos Anjos, morreu.

Conforme a perícia realizada no corpo de Paulo, ele também foi envenenado por arsênio que estava em um café com leite em pó, ofertado por Deise.

Os crimes aconteceram em Torres, no Litoral do Rio Grande do Sul, e tomaram repercussão nacional.

SERIAL KILLER

A Polícia não descarta que Deise seja uma 'serial killer', devido ao histórico de conflitos com familiares. A sogra dela, Zeli Teresinha dos Anjos, sobreviveu ao envenenamento.

Investigadores localizaram ainda uma nota fiscal de compra virtual do arsênio, encontrada no celular da nora suspeita de envenenar um bolo feito pela sogra. O documento mostra o nome de Deise Moura dos Anjos como destinatária da transação e identifica o produto adquirido como sendo o composto químico encontrado nas vítimas.

Deise teria recebido o veneno pelos Correios. Deise segue presa no Presídio Estadual Feminino de Torres.

"A gente não tem dúvida de que se trata de uma pessoa que praticava homicídios e tentativas de homicídios em série, e que durante muito tempo não foi descoberta, e durante muito tempo tentou apagar provas que pudessem levar a atribuição de culpa a ela", declarou a delegada regional do Litoral Norte do RS, Sabrina Deffente.

As três pessoas que morreram foram as irmãs Neuza Denize Silva dos Anjos e Maida Berenice Flores da Silva; e a filha de Neuza, Tatiana Denize Silva dos Anjos.