Suplementos falsificados têm venda proibida pela Anvisa; confira lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e a proibição da fabricação, distribuição, comercialização e propaganda de suplementos alimentares falsificados. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) na quinta-feira (23).

A empresa Vida Forte Nutrientes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda comunicou à Agência a falsificação de seus produtos, que estavam sendo divulgados e comercializados em diversas plataformas eletrônicas de vendas.

Confira lista dos suplementos falsificados

Coenzima Q10;

Krill VIT;

Ômega 3 - EPA DHA;

Omegafor Vision.

Saiba como diferenciar o produto original do falsificado

A ida Forte Nutrientes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda disponibilizou imagens com as diferenças entre os produtos originais e os falsificados. É possível diferenciá-los através das características das embalagens e dos rótulos, mas em alguns casos as diferenças podem ser sutis. Também há diferenças nas características das cápsulas.

Coenzima Q10

O Coenzima Q10 original possui cápsulas de característica gelatinosa na cor laranja. As informações sobre lote e validade do produto original estão disponíveis no fundo do frasco.

Já o produto falsificado tem versões com cápsulas duras e outras com cápsulas gelatinosas de outra cor. O frasco do produto falsificado é mais brilhoso que o do produto original e o rótulo possui letras em tamanho maior. As informações sobre lote e validade estão no rótulo lateral.

Original

Legenda: Frasco do Coenzima Q10 original Foto: Divulgação/Anvisa

Falsificado

Legenda: Frasco do Coenzima Q10 falsificado Foto: Divulgação/Anvisa

KRILL VIT

O Krill VIT Original possui cápsulas gelatinosas pretas. Já o falsificado é apresentado em cápsulas duras. Além dessas características, o frasco do produto falsificado é mais brilhoso que o do original e possui rótulo de tonalidade azul mais clara.

Original

Legenda: Frasco do KRILL VIT original Foto: Divulgação/Anvisa

Falsificado

Legenda: Frasco do KRILL VIT falsificado Foto: Divulgação/Anvisa

ÔMEGA 3 EPA DHA

O Ômega 3 - EPA DHA original e falsificado possui cápsulas de aparência semelhantes, já que ambos são apresentados em versões gelatinosas transparentes. No entanto, a tampa do rótulo original é azul- escura, enquanto nas versões do produto falsificado a tampa é branca. Também há diferenças nos rótulos. As informações de rotulagem dos painéis secundários do produto original são coloridas e as do produto falsificado são em preto e branco.

Original

Legenda: Frasco do Ômega 3 - EPA DHA Original Foto: Divulgação/Anvisa

Falsificado