Cantor gospel é condenado a 60 anos de prisão por matar esposa e enteado no PR

Elizeu de Castro Silva, cantor gospel, foi condenado nessa quinta-feira (23) a 60 anos de prisão pelo assassinato da esposa e do enteado de nove anos em 2021. Ele matou as vítimas a facadas durante a noite em Piraquara, Região Metropolitana de Curitiba (PR) e fugiu.

No julgamento, o Conselho de Sentença teve o entendimento de que a mulher, Ivanilda de Magalhães, também artista gospel, foi assassinada com qualificadora de meio cruel, sem chance de defesa, e também por feminicídio. As informações são do g1.

No caso da criança de nove anos morta, a qualificadora foi também a dificuldade de defesa e a tentativa de ocultar o crime anterior. O homem estava preso preventivamente aguardando o julgamento, e vai permanecer na prisão para iniciar o cumprimento da pena.

Além da condenação, o cantor de gospel foi sentenciado a pagar uma indenização para a filha dele e da vítima, em R$ 1 milhão. Conforme as investigações, a menina de dois anos foi deixada trancada em casa com os corpos das vítimas até o fim da tarde do dia seguinte. Familiares e vizinhos teriam escutado o choro da criança e pediram socorro.

Como foi o crime?

Ivanilda foi morta enquanto estava deitada assistindo televisão, de acordo com denúncia do Ministério Público do Paraná. Ela recebeu golpes de faca na região da cabeça, pescoço, peito e abdômen.

Já Elizeu, foi morto com uma facada na cabeça. Os promotores relataram que o menino foi morto "para assegurar a impunidade do crime" do assassinato da mãe.