Loja da Zara onde segurança cometeu racismo deve ser suspensa por três meses, denuncia MP

O Ministério Público do Rio de Janeiro suspendeu as atividades da loja Zara no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, por três meses após caso de racismo. Em junho, um jogador de futebol negro denunciou o episódio após ter sido revistado por um segurança sob suspeita de ter furtado a loja. As informações são do Uol.

O promotor Alexandre Themístocles declarou que não houve "justificativa plausível" para o atleta ser revistado. "Ao se voltar contra pessoa de raça negra, sem qualquer justificativa plausível, dando-lhe tratamento constrangedor e humilhante, e que certamente não se dispensaria a outras pessoas, o denunciado impôs ao consumidor negro restrições de locomoção e exigências desarrazoadas, com potencial de causar-lhe odiosa inferiorização e perversa estigmatização", escreveu.

A Zara informou que está colaborando com as investigações. "A companhia não tolera nenhuma forma de discriminação e reforça que trabalha permanentemente em ações educativas vinculadas ao estrito cumprimento de seu Código de Ética e Conduta e sua Política de Diversidade e Inclusão, que também são aplicáveis aos profissionais terceirizados com os quais trabalha", disse em nota.

Entenda o caso

Em junho, o jogador Guilherme Quintino publicou um vídeo nas redes sociais afirmando ter sido vítima de racismo. "Sofri ato de racismo na loja da Zara do Barra Shopping!", declarou.

"Saindo da loja de mãos vazias, sem nenhuma sacola, o segurança me fez retornar com minha namorada para mostrar onde eu havia deixado a ecobag da loja, o local onde eu havia deixado as peças que desisti de comprar. Quando minha namorada perguntou o porquê, todo mundo se omitiu a responder o porquê do fato. Ato racista, repugnante, não passarão", escreveu.

