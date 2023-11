Jovem de 18 anos grávida de quíntuplos pode esperar um 6° bebê; entenda

Sara Campos da Silva, a estudante de 18 anos que descobriu estar grávida de cinco bebês, deve repetir o exame de ultrassom que fez na semana passada para saber se pode, na verdade, estar esperando sêxtuplos. A possibilidade foi contada ao O Globo pela mãe da jovem, Claudia Maria Campos.

"Depois que ele [médico] descobriu que eram cinco, ele congelou a imagem, tirou a foto e saiu da sala. Voltou e pediu para a gente voltar na outra semana para fazer uma nova ultrassonografia para confirmar se realmente 'só' tem cinco", comentou Claudia. No entanto, a avó das crianças acredita que sejam realmente quíntuplos. "Não dei muita confiança para ele, não. Minha preocupação era ela, queria tranquilizar minha filha. Eu disse para ela confiar em Deus, que vai dar tudo certo. E eu vi cinco", disse.

De acordo com o médico da estudante, o ginecologista e obstetra Rogério Gama, os quíntuplos dividem a mesma placenta e bolsa gestacional, o que significa que serão irmãos ou irmãs idênticos. "De cara não dava para ver [no ultrassom] que eram tantos. Eram cinco na mesma placenta. Isso é muito difícil de acontecer. Nunca mais vou ver isso na minha vida. Na imagem, um deles não ficou muito claro. Existe a possibilidade de serem seis. No novo exame vai dar para identificar melhor", afirmou.

Veja também

Na família do pai das crianças, o soldado da Aeronáutica Renan Alves de Oliveira, 20, há quatro duplas de gêmeos, o que pode ter influenciado para o caso raro. "Meus irmãos tiveram gêmeos, então, eu até estava esperando que pudesse ter também. Cinco foi muito inesperado. Eu saí e entrei da sala de exame várias vezes enquanto o médico contava. Também passei mal de nervoso. Agora, estou ansioso para ver os cinco com o mesmo rostinho", compartilhou.

Por ser extremamente delicado, o caso de Sara deve ser encaminhado para a Maternidade Escola, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela mora, especializada em gestação gemelar. "É uma fase muito inicial da gravidez, embrionária ainda. No caso dela, é uma gestação monocoriônica, em que os bebês dividem a mesma placenta; um embrião que se dividiu em cinco. É uma gravidez rara, o pré-natal demanda acompanhamento de uma equipe especializada", justificou o médico.

Veja também

Entenda o caso

Sara é natural de Nilópolis, no Rio de Janeiro, e descobriu no último dia 16 de novembro estar grávida de cinco bebês. Devido à surpresa, a estudante passou mal e teve falta de ar. A reação foi gravada e compartilhada pelo pai dos bebês, Renan, nas redes sociais.

Para contribuir com as despesas multiplicadas por cinco, os pais de primeira viagem fizeram uma "vakinha" para arrecadar doações. Até o fechamento desta matéria, nesta sexta-feira (24), eles tinham conseguido R$ 16,9 mil. A meta é chegar a R$ 25 mil.