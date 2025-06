Seguranças são suspeitos de terem matado empresário no Autódromo de Interlagos

Três seguranças são apontados pela Polícia Civil de São Paulo como suspeitos pela morte do empresário Adalberto Amarilio Júnior — encontrado em um buraco dentro do Autódromo de Interlagos, no início do mês de junho. As informações são da CNN.

O caso tomou novo rumo após o depoimento de uma testemunha-chave, que compareceu à Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) acompanhada de um advogado nesta semana.

A investigação, que trabalhava com ao menos 200 nomes de seguranças, teria reduzido a lista para 15 pessoas.

Testemunha presenciou crime

Em depoimento, a testemunha relatou ter presenciado o momento do crime e revelou que até então havia se mantido em silêncio por medo de represálias. Com a proteção da Polícia, ela tomou a decisão contar o que viu e apontou diretamente os três seguranças que atuavam no autódromo como os autores do homicídio.

A partir do depoimento da testemunha, a expectativa é que um ou mais dos suspeitos sejam levados ainda nesta sexta-feira (27) para o DHPP.

Entenda o caso

Adalberto desapareceu no dia 30 de maio, por volta das 21h15, quando se despediu de um amigo em um evento para ir buscar o carro no estacionamento.

O corpo do empresário foi encontrado no último dia 3 de junho, sem calça, sem tênis e sem sinais visíveis de agressão. Próximos ao corpo estavam o capacete e o celular da vítima. A calça encontrada no local, segundo a esposa de Adalberto, não era dele.

Nas investigações periciais, a Polícia encontrou sangue do empresário e de uma mulher ainda não identificada no carro. A Polícia apontou que os vestígios podem não estar diretamente ligado à morte, já que existe a possibilidade de as marcas já estarem no veículo pouco antes do crime.