Corpo de empresário encontrado morto em Interlagos foi confundido com boneco, diz polícia

O corpo do empresário Adalberto Amarilio dos Santos Junior, encontrado em um buraco no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, chegou a ser confundido com um "boneco" por um funcionário da obra existente no local. A informação foi confirmada pela polícia.

Um funcionário da obra no autódromo se deparou com o buraco, que tinha 40 cm de diâmetro e 1,5 m de profundidade. Inicialmente, ele acreditou que se tratava de um boneco. "Olha, jogaram um boneco", chegou a dizer para um colega, mas notou que se tratava de um homem quando percebeu a aliança na mão.

O corpo, encontrado no último dia 3 de junho, estava em uma área pertencente ao Autódromo de Interlagos. O automóvel usado por ele para chegar ao lugar estava no kartódromo.

Condições do corpo

Adalberto estava sem calças, meias e tênis, vestindo uma cueca. Os pés dele estavam limpos, assim como a peça íntima, que só se sujou com a terra após o corpo ser puxado.

Segundo a investigação, os pés e a cueca limpos sugerem que ele não andou e nem foi arrastado pela terra. Dessa forma, acredita-se que as roupas dele foram retiradas apenas próximo do buraco.

Outro detalhe a ser analisado no caso é uma mancha de sangue encontrada no banco de trás do carro de Adalberto, que deve ter laudo divulgado em breve.

Além disso, Rafael Aliste, única testemunha e amigo do empresário, deve ser ouvido novamente para prestar mais esclarecimentos sobre o estado do amigo antes do desaparecimento.