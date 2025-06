Polícia resgata corpo de empresário desaparecido em Interlagos, na zona sul de São Paulo

O resgate do corpo do empresário Adalberto Júnior, de 35 anos, encontrado dentro de um buraco em uma área em obras no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi registrado na terça-feira (3). Nas imagens, é possível visualizar o momento em que o agente do Corpo de Bombeiros desce em uma corda pelo buraco.

Adalberto era piloto amador de Kart e estava desaparecido desde a semana passada. A família relatou que ele foi visto pela última vez com vida na sexta-feira (30), mas o corpo foi encontrado na terça (3), segundo confirmação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Ainda conforme informações da própria família, ele havia saído de um evento de motocicletas no autódromo, que fica localizado na parte sul da capital.

Um amigo da vítima, que prestou depoimento, conta que foi com Adalberto a um evento de motos no autódromo. Rafael Aliste explicou que os dois se despediram por volta das 21h e imagens teriam comprovado o relato.

Corpo com capacete

Informações da polícia apontam que Adalberto foi encontrado com um capacete na cabeça e as mãos atadas para cima. O corpo estava com uma jaqueta e a cueca, além de ter muita terra no rosto e nas mãos.

Conforme investigação do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), a hipótese é de que o corpo foi colocado no buraco já morto ou desacordado, já que não havia sinais de reação.

O empresário era fã de automobilismo e se apresentava nas redes sociais como tricampeão paulista de Kart. Além disso, era dono, desde 2012, de uma ótica localizada em Baronesa, bairro localizado em Osasco. O caso continua em investigação para elucidar as circunstâncias.