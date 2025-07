Polícia indicia oito por assassinato de empresário Nelson, desaparecido no interior de São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo indiciou oito pessoas por suspeita de envolvimento no desaparecimento do empresário Nelson Francisco Carreira Filho, de 44 anos. Investigações apontam que ele foi morto a tiros no dia 16 de maio, data em que desapareceu. A informação é do g1.

Nelson desapareceu após comparecer a uma reunião de negócios em uma empresa de suplementos localizada em Cravinhos, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia, após o homicídio, o corpo da vítima teria sido jogado em um rio. O corpo dele ainda não foi encontrado.

De acordo com as investigações, o crime teria sido cometido por desavenças comerciais. Nelson teria cobrado de Marlon Júnior, dono da fábrica de suplementos, o valor de R$ 100 mil para o uso de uma marca que ele tinha patenteado.

Veja também País Anvisa proíbe marca de azeite e suspende venda de molho da Qualitá, marca do Pão de Açúcar País Mulher comemora aniversário sozinha e é surpreendida por funcionários e clientes em restaurante País PM que matou jovem negro em SP e agentes que mataram aluno de medicina são do mesmo batalhão

Foram indiciados, de acordo com o g1, os seguintes suspeitos:

Marlon Couto Junior : dono da fábrica de suplementos e suspeito de matar Nelson a tiros;

: dono da fábrica de suplementos e suspeito de matar Nelson a tiros; Tadeu Almeida Silva : funcionário da fábrica e suspeito de ajudar Marlon a enrolar o corpo de Nelson em lonas antes de ser jogado no rio;

: funcionário da fábrica e suspeito de ajudar Marlon a enrolar o corpo de Nelson em lonas antes de ser jogado no rio; Marcela Almeida : esposa de Marlon e suspeita de ir com o marido para São Paulo, no dia seguinte ao desaparecimento, prestar apoio à família da vítima;

: esposa de Marlon e suspeita de ir com o marido para São Paulo, no dia seguinte ao desaparecimento, prestar apoio à família da vítima; Felipe Miranda : suspeito de ajudar Marlon a jogar o corpo da vítima no rio;

: suspeito de ajudar Marlon a jogar o corpo da vítima no rio; Murilo Couto : irmão de Marlon, foi indiciado por falsidade ideológica e ocultação de cadáver;

: irmão de Marlon, foi indiciado por falsidade ideológica e ocultação de cadáver; Pais de Marlon : indiciados por favorecimento pessoal. Não tiveram os nomes revelados;

: indiciados por favorecimento pessoal. Não tiveram os nomes revelados; A oitava pessoa não teve o nome revelado pela polícia e nem o que teria feito, segundo o portal.

Marlon confessou o crime, por meio de uma carta enviada à Polícia, mas está foragido. Segundo ele, o corpo de Nelson foi jogado no Rio Pardo, em Miguelópolis, São Paulo. Apena Tadeu e Felipe foram presos. Marcela foi presa, mas liberada pela justiça em junho.

Entenda o desaparecimento

Nelson saiu de São Paulo no dia 16 de maio, dirigindo até Cravinhos, na região de Ribeirão Preto, para uma reunião que terminou por volta das 14h20. Conforme relato da esposa à Polícia, o último contato com ele ocorreu às 12h57, pouco antes do fim do encontro. Após esse horário, ela enviou diversas mensagens, mas não obteve resposta.

O automóvel do empresário foi captado por câmeras de pedágio no Interior de São Paulo minutos após o fim da reunião. No entanto, devido aos vidros escurecidos, não foi possível identificar quem estava ao volante.

Posteriormente, às 18h20, um radar registrou o carro na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, na zona norte da cidade de São Paulo. Mais tarde, duas câmeras de segurança flagraram o veículo em movimento às 19h09, na mesma região.

Na manhã seguinte, sábado (17), a Polícia localizou o carro abandonado na Rua Clara de Oliveira, sem sinais aparentes de arrombamento ou furto de pertences, conforme informou a família.

Quem é Nelson Francisco Carreira Filho

Nelson atua no ramo de revenda de suplementos alimentares, comercializando os produtos, exclusivamente pela internet, mas sem realizar entregas pessoalmente. Segundo a esposa, ele costumava viajar com frequência a Cravinhos para reuniões de negócios nos últimos meses.

Em entrevista à EPTV, ela descreveu o marido como uma pessoa carismática, com facilidade para fazer amizades, e um empreendedor versátil, sempre atento a novas oportunidades. Além disso, destacou as qualidades dele como pai e comentou sobre a dificuldade que a filha do casal enfrenta diante da ausência do pai.