PM que matou jovem negro em SP e agentes que mataram aluno de medicina são do mesmo batalhão

O policial militar Fabio Anderson Pereira de Almeida, que matou o jovem negro Guilherme Dias Santos Ferreira na última sexta-feira (4), na zona sul de São Paulo, é do mesmo batalhão que os dois PMs afastados pela morte do estudante medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta, em novembro passado. Fabio foi tirado do trabalho nas ruas e fará trabalho administrativo na 2ª Companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, na Vila Mariana.

Fabio Anderson é cabo da PM e estava de folga no momento do crime, diferente dos dois colegas. Guilherme Augusto Macedo e Bruno Prado. A punição foi a mesma em ambos os casos, pois o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) entendeu não haver necessidade de mantê-los presos.

A morte de Guilherme Dias gerou revolta na comunidade e nas redes sociais, pois o policial teria confundido o trabalhador com um assaltante. O jovem trabalhava em uma empresa de fabricação de móveis e havia acabado de deixar o local e seguia para um ponto de ônibus, quando foi atingido por disparo de arma de fogo.

PM se manteve calado em depoimento

No depoimento na sede do DHPP, o cabo Almeida se manteve em silêncio, por orientação do advogado. A Folha de S. Paulo procurou a defesa do policial e foi informada que eles não se manifestariam, por enquanto.

O cabo foi indiciado por homicídio culposo, pagou fiança de R$ 6.500 e vai aguardar o processo em liberdade.

Almeida teria digo a colegas de farda que foi abordado por diversas pessoas em motocicletas e sacou a arma para se defender, "sem saber se atingiu alguém". Ele falou que teria ficado com medo por sua vida e conta ainda que os suspeitos fugiram deixando para trás uma moto.

Segundo o relato do PM para colegas, indivíduos teriam retornado a pé e ele atirou novamente. Os disparos mataram Guilherme e feriram uma mulher, que foi socorrida e sobreviveu.