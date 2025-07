Jovem que saía do trabalho é morto por policial militar que o confundiu com criminoso

O jovem Guilherme Dias Santos Ferreira, de 26 anos, foi morto a tiro por um policial militar que teria confundido ele com um assaltante na última sexta-feira (4) em São Paulo. O PM foi preso em flagrante e pagou fiança de R$ 6,5 mil, segundo o boletim de ocorrência.

Guilherme saía do trabalho e estaria correndo para o ponto do ônibus no momento em que foi atingido. O policial iniciou os disparos após ser alvo de uma tentativa de assalto por dois homens que queriam roubar sua moto, conforme o portal g1.

O agente reagiu ao assalto, e durante a confusão Guilherme foi baleado. Uma mulher também foi atingida e socorrida uma unidade de saúde.

O PM vai responder em liberdade por homicídio culposo, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

Jovem tinha se casado recentemente

Um amigo de Guilherme falou com a TV Globo e contou que o jovem era sonhador, "incrível e inteligente" e tinha se casado recentemente. Na bolsa dele, após o crime, foram achados itens como livros, uma marmita e itens de higiene.

Testemunhas relataram que Guilherme deixou o trabalho às 22h28, sete minutos antes de ser morto. Ele chegou a publicar uma foto do relógio de ponto do local de emprego e postou no WhatsApp.