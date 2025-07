Mulher morre ao cair de uma altura de quase 100 metros durante rapel em Minas Gerais

Uma mulher de 36 anos, identificada como Daiane Marques, morreu, na tarde de sábado (5), após cair de uma altura de cerca 93 metros quando praticava rapel na Pedra do Elefante, em Andradas, no Sul de Minas Gerais. A vítima era funcionária pública da cidade de Cordeirópolis em São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros ela integrava um grupo com outros dois praticantes da atividade que também eram do Estado de São Paulo.

Segundo um homem, que também praticava rapel no momento do acidente, o trio era experiente e fazia a descida da montanha quando, a cerca de 93 metros da base, Daiane caiu. De acordo com ele, ela teria se chocado contra o paredão rochoso e a vegetação da base da serra.

Os outros dois integrantes do grupo que acompanhavam Daiane desceram a montanha e já a encontraram morta.

Veja também País Jovem é sequestrada, torturada e abandonada nua em canavial em SP; a motivação teria sido vingança País Adolescentes dirigem carro dos pais escondidos até sorveteria e colidem com motociclista, em Roraima País Após enterro de Juliana Marins, pai publica vídeo agradecendo a brasileiros: 'Ecoaram nossa dor'

“Escaladora experiente”

Em nota nas redes sociais, o Centro de Treinamento de Escalada de Cordeirópolis, projeto ao qual Daiane integrava e que usa o esporte como fator de transformação social, definiu a vítima como "uma montanhista experiente e uma pessoa maravilhosa, muito querida e reconhecida pela comunidade de escaladores". Daiane, diz o texto, já havia escalado em diversos locais no Brasil e no exterior.

No informe, o Centro de Treinamento diz que os dois amigos escaladores que a acompanhavam eram “igualmente experientes”. No relato, consta que “a escalada foi realizada com sucesso. Após atingirem o cume, os 3 escaladores iniciaram o processo de retorno à base, descendo por rapel no período da tarde, sendo a Daiane a primeira a realizar o procedimento”.

Por este motivo, segue a postagem: “não foi possível a visualização, pelos outros escaladores, das circunstâncias que levaram à queda”.

A nota diz ainda que “os amigos e a comunidade de escaladores de Andradas e região se solidarizam com a família da Daiane e buscam superar essa perda imensurável”.

Prefeitura lamenta morte

Nas redes sociais, a Prefeitura de Cordeirópolis, órgão ao qual a vítima era vinculada profissionalmente, manifestou profundo pesar pelo falecimento de Daiane.

Ela era servidora da Secretaria de Meio Ambiente há mais de 10 anos, sendo a responsável pela Educação Ambiental, conforme a Prefeitura.

Diante do ocorrido, a prefeita Cristina Saad, diz o informe, "decretou luto oficial de 3 dias" na cidade.

Policia Civil investiga o caso

As causas da queda devem ser investigadas pela Polícia Civil e dentre os pontos a serem esclarecidos está o fato de se ela usava equipamentos de segurança durante a atividade.

O Corpo de Bombeiros informou que o acidente foi por volta das 17h20 e após ser acionado mobilizou uma equipe de salvamento em altura e terrestre. Os militares tiveram que fazer cerca de 6 quilômetros de trilha em mata fechada até localizar o corpo. A vítima já estava morta, segundo os Bombeiros, e com diversos traumas provocados pela queda.

Por conta do difícil acesso, os bombeiros realizaram a remoção do corpo até um ponto onde uma funerária aguardava para fazer o transporte ao Instituto Médico Legal (IML) de Poços de Caldas, cidade vizinha.