Casal de idosos morre durante visita a parque turístico, no Rio Grande do Sul

Um casal de idosos, ambos com 61 anos, morreu durante uma visita ao Mátria Parque de Flores, no Rio Grande do Sul. Segundo informações do g1, as vítimas estavam a passeio em um carrinho elétrico quando caíram em um dos lagos do local. O caso aconteceu no último sábado (5).

Os idosos foram identificados como Natalino de Vargas Domeraski e Jane Beatriz da Silva Rodrigues Frohlich. Eles eram de Porto Alegre e visitavam o município de São Francisco de Paula durante o fim de semana.

Em nota, a Polícia Civil informou que o carrinho foi apreendido e passará por perícia. Mais detalhes sobre a causa do acidente não foram divulgados. "As circunstâncias do fato serão apuradas no curso do inquérito policial, incluindo a investigação de falhas técnicas, análise de imagens e oitivas de testemunhas", completa o texto.

As vítimas serão sepultadas nesta segunda-feira (10) no Cemitério Parque Memorial da Colina, em Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre.

Parque lamenta mortes

Por meio das redes sociais, o Parque das Flores prestou solidariedade às vítimas e salientou que "prestou todo suporte necessário às pessoas envolvidas". Por conta do ocorrido, a atração turística ficou fechada nesse domingo (6).

"Neste momento de dor, expressamos nossa mais sincera solidariedade às famílias impactadas por esse episódio tão triste. Compartilhamos o sentimento de luto e nos colocamos à disposição para o que for necessário", finaliza a postagem.