O que se sabe sobre empresário desaparecido no Interior de São Paulo

Nelson Francisco Carreira Filho, de 44 anos, está desaparecido desde o dia 16 de maio, após comparecer a uma reunião de negócios em uma empresa localizada em Cravinhos, interior de São Paulo. Atualmente, a Polícia Civil do Estado apura a possibilidade de que o empresário tenha sido assassinado e o corpo jogado em um rio.

Na mesma data em que as investigações foram divulgadas, nesta terça-feira (27), a EPTV, afiliada da TV Globo, informou que a polícia solicitou a prisão de dois suspeitos envolvidos no caso. Os investigados são funcionários da empresa de suplementos alimentares onde Nelson esteve antes do desaparecimento. Até o momento, eles não foram encontrados. Um dos suspeitos foi identificado como Marlon Couto, e o outro, apenas como Tadeu.

De acordo com Renato Savério, advogado de Tadeu, seu cliente admitiu ter participado da ocultação do corpo, que ainda não foi localizado pelas autoridades. Savério também confirmou que Tadeu é a pessoa que aparece em imagens de câmeras de segurança, vestindo um boné semelhante ao que Nelson usava.

Em entrevista ao g1, o advogado relatou ainda que seu cliente conduziu o carro de Nelson de Cravinhos até a capital paulista. O veículo foi registrado passando por pedágios e, no dia 17 de maio, foi encontrado abandonado.

Entenda o desaparecimento

Nelson saiu de São Paulo no dia 16 de maio, dirigindo até Cravinhos, na região de Ribeirão Preto, para uma reunião que terminou por volta das 14h20. Conforme relato da esposa à polícia, o último contato com ele ocorreu às 12h57, pouco antes do fim do encontro. Após esse horário, ela enviou diversas mensagens, mas não obteve resposta.

O automóvel do empresário foi captado por câmeras de pedágio no Interior de São Paulo minutos após o fim da reunião. No entanto, devido aos vidros escurecidos, não foi possível identificar quem estava ao volante.

Posteriormente, às 18h20, um radar registrou o carro na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, na zona norte da cidade de São Paulo. Mais tarde, duas câmeras de segurança flagraram o veículo em movimento às 19h09, na mesma região.

Na manhã seguinte, sábado (17), a polícia localizou o carro abandonado na Rua Clara de Oliveira, sem sinais aparentes de arrombamento ou furto de pertences, conforme informou a família.

Quem é Nelson Francisco Carreira Filho

Nelson atua no ramo de revenda de suplementos alimentares, comercializando os produtos exclusivamente pela internet, mas sem realizar entregas pessoalmente. Segundo a esposa, ele costumava viajar com frequência a Cravinhos para reuniões de negócios nos últimos meses.

Em entrevista à EPTV, ela descreveu o marido como uma pessoa carismática, com facilidade para fazer amizades, e um empreendedor versátil, sempre atento a novas oportunidades. Além disso, destacou as qualidades dele como pai e comentou sobre a dificuldade que a filha do casal enfrenta diante da ausência do pai.