Mulher viraliza ao revelar traição do marido durante reunião com família no RS

Uma mulher ao descobrir a traição do marido resolveu expor a situação para toda a família, inclusive o filho dele com a amante. O momento aconteceu em uma cidade no interior do Rio Grande do Sul e o vídeo que registra toda a revelação viralizou nas redes sociais.

Veja vídeo com revelação

A mulher aparece no vídeo ao lado do marido infiel. No começo, ela segura uma caixa, com laços na cor rosa e azul e é possível ouvir a família cogitando a chegada de um filho para o casal.

Contudo, assim que começa a falar, a esposa cita o filho do marido com a amante, citando inclusive o nome da criança. Segundo ela, o companheiro estaria tendo um caso com essa mulher há mais de um ano.

Veja também País Casal é preso suspeito por tentar comprar bebê por R$ 500 no Amazonas País Manifestantes queimam boneco de Trump em protesto contra taxação dos EUA na Avenida Paulista

Ela afirma ainda que o marido já trouxe a amante para dentro da casa do casal. Ela mostra inclusive uma foto dos dois juntos.

"Mas eu não descobri só uma traição, eu descobri várias", acrescenta e afirma que ele não apenas conversava com outras mulheres, como contratava garotas de programa.

Quando pergunta se ele quer se defender, o marido infiel fica em silêncio. Ela aproveita para jogar no chão uma pilha de papéis onde estariam impressas conversas dele com as amantes, além de outras pessoas conhecidas do casal.

Briga com pessoas da família

Ainda durante a revelação, a esposa aproveitou para criticar as pessoas da família que assistiam tudo.

Ela começa com uma das pessoas da família do marido, chamada apenas de Andréa, dizendo que ela só queria "um pato bem bonitinho, bem quietinho, para não manchar a honra da família".

A esposa diz que Andreia a chamou de "horrível", "bagunceira" e disse que "ela não fazia nada".

Andréa tenta se defender e disse que "tentou ajudar". "Todo mundo gosta de você, Natália", disse. "Será?", rebate a esposa traída.

Na sequência, ela se vira para outra pessoa da família que também estava assistindo, chamada Jéssica. "Eu achei que você era minha amiga, você sabia de tudo. Por que você não veio me contar?", pergunta a esposa.

"Por que eu esperei ele te contar, eu falei pra ele que ele tinha que assumir", responde. O vídeo não mostra nenhuma das duas mulheres. O marido infiel continua calado durante todo o vídeo.