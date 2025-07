Manifestantes queimam boneco de Trump em protesto contra taxação dos EUA na Avenida Paulista

A Avenida Paulista foi tomada por milhares de manifestantes nesta quinta-feira (10). A movimentação teve como mote inicial a taxação para os super-ricos e o fim da escala 6x1, mas o ato ganhou força em reação ao tarifaço anunciado por Trump sobre exportações brasileiras. Durante a manifestação, pessoas atearam fogo em um boneco do presidente norte-americano e na bandeira dos Estados Unidos.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também foram alvo de críticas dos manifestantes.

A manifestação foi organizada pela Frente Povo Sem Medo e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e teve a presença dos deputados federais Erika Hilton e Guilherme Boulos, ambos do partido Psol. Nas redes sociais, o governo Lula (PT) também mobilizou a base de apoiadores.

Legenda: Durante a manifestação, pessoas atearam fogo em um boneco do presidente Donald Trump Foto: Reprodução

"Nós estamos dando um recado. Aqui está acontecendo a maior manifestação de rua no brasil em 2025. Aqui estão os verdadeiros patriotas, não quem é traidor da pátria, não quem usa símbolo nacional para conspirar contra o país. É um ato em defesa do Brasil, do povo brasileiro. [...] Trump, que você vá contar de galo lá pros outros lados", disse Boulos durante o ato.

Em meio ao manifesto, pessoas entoavam gritos de "cala a boca, Tarcísio" e também chamavam o governador de “vira-lata” por defender a taxação de Donald Trump sobre produtos brasileiros.

Legenda: Manifestantes se concentraram em frente ao MASP, na Avenida Paulista Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Além do tarifaço imposto por Trump, estão entre as pautas levantadas pelos manifestantes a taxação dos super-ricos, o fim da escala 6×1 e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, projeto do governo Lula em tramitação na Câmara dos Deputados.

Tarifaço de Trump

Donald Trump anunciou nessa quarta-feira (9) planos para impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, criticando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o republicano classificou como uma "caça às bruxas".

Em uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Trump condenou o tratamento dado a Bolsonaro como uma "vergonha internacional", acrescentando que o julgamento "não deveria estar acontecendo".

Trump afirmou que as novas taxas vão se basear em "fatos muito, muito substanciais" e em "histórico anterior", quando falou sobre as tarifas para produtos importados do Brasil.

Segundo o g1, a aplicação de tarifas é para corrigir a balança comercial norte-americana, pois dados do Ministério do Desenvolvimento mostram que o país tem registrado déficits comerciais seguidos com os EUA desde 2009.