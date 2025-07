Casal é preso suspeito por tentar comprar bebê por R$ 500 no Amazonas

Um casal foi preso suspeito de tentar comprar um bebê recém-nascido na cidade de Manacapuru, no interior do Amazonas, na sexta-feira (11). Segundo o portal Metrópoles, o casal desembolsou R$ 500 pela criança.

Segundo a Polícia Civil, o agenciador da entrega seria o dono de uma lanchonete local.

Veja também Mundo Mulher rompe aorta durante orgasmo e é levada à emergência em caso raro País Quem é Carmen, aluna da Unesp que está desaparecida há um mês em SP

Após efetuar o pagamento pelo recém-nascido, o casal foi até o hospital do município.

Conforme investigações, um dos homens chegou a se apresentar como pai da criança no hospital, tentando inserir o nome dele na documentação hospitalar do recém-nascido. No entanto, o procedimento não foi concluído, pois o sistema estava fora do ar no momento.

O casal retornou ao hospital horas depois, mas acabou sendo detido pela polícia.

Mãe tinha dívida com agiota, diz agenciador

Em depoimento, o agenciador confessou ter recebido o valor de R$ 500 via pix e alegou que a mãe da criança teria pedido ajuda para pagar uma dívida com um agiota.

Ele teria então feito o contato para entrega do bebê em troca do valor. A mãe e o bebê permanecem internados na unidade de saúde e estão sob cuidados médicos.

A mulher deve ser ouvida nos próximos dias e poderá responder por participação no crime de entrega ilegal menor de idade.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer se há outros envolvidos e se este tipo de crime já ocorreu anteriormente na região.